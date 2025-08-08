Александър Тунчев: Важна победа, но предстои още работа

Старши треньорът на Арда, Александър Тунчев, остана с известни резерви към представянето на отбора си, въпреки минималната победа с 1:0 над Кауно Жалгирис в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Наставникът на кърджалийци призна, че има какво да се желае от играта на неговите футболисти, макар че резултатът дава аванс преди реванша. Тунчев подчерта, че предстои още работа, за да се затвърди предимството и да се потърси класиране за следващата фаза на турнира.

„Важна е победата, но съм със смесени чувства с оглед развоя на мача, можеше да вземем по-добър резултат. Червеният картон ни стъписа и футболистите помислиха, че мачът е свършил“, бяха първите думи на Тунчев след мача в Литва.

„След червения картон инструкциите бяха да движим топката по-бързо, да се стремим да разкъсаме Жалгирис, но не го правехме достатъчно добре. Може би този червен картон успокои футболистите и те помислиха, че съперникът ще се бие сам“, разкри наставникът на кърджалийци.

„Жоро имаше проблем още в началните минути. От лекарския щаб искаха да го заменим, но той поиска да остане. Той усещаше болки в глезена и затова влезе Антонио Вутов“, обясни Тунчев смяната на Георги Николов на полувремето.

„Да контролираме ситуацията на терена ни позволи червеният картон, както и в мача от първенството с Ботев Пловдив. Опитните футболисти внасят самочувствие, но могат още повече“, уверен е той.