Ювентус развали прощалния мач на Хумелс в Борусия

11 Август, 2025 07:30 559 0

Борусия Дортмунд се сбогува с легендата си, но падна с 1:2 в генералната репетиция

Ювентус развали прощалния мач на Хумелс в Борусия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус победи с 2:1 Борусия Дортмунд в мача, с който Матс Хумелс официално сложи край на кариерата си. Двубоят беше и последна проверка за „жълто-черните“ преди старта на сезона.

Андреа Камбиазо вкара и двата гола за италианците (16’ и 53’), а Максимилиан Байер върна едно попадение в края. В 19-ата минута Хумелс напусна като капитан, получавайки овации и почетен шпалир от двата отбора.

„Беше перфектно. Не можех да си представя по-хубав завършек тук, в Дортмунд“, каза световният шампион от 2014 г. След края той потвърди, че ще работи като експерт за Prime Video, без планове за треньорска или управленска роля в близко бъдеще.

Дортмунд започва сезона в турнира за Купата на Германия срещу Рот-Вайс Есен на 18 август, а в Бундеслигата срещу Санкт Паули на 23 август.


