Кристиано Роналдо с хеттрик за Ал-Насър

8 Август, 2025 08:30 597 1

Роналдо демонстрира отлична форма и перфектно разбирателство със сънародника си Жоао Феликс

Кристиано Роналдо с хеттрик за Ал-Насър - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал-Насър разгроми португалския Рио Аве с 4:0 в приятелски мач, игран във Фаро, Кристиано Роналдо реализира хеттрик, отбелязвайки в 44-тата, 63-тата и 68-ата минута (от дузпа). Преди това Мохамед Симакан откри в полза на саудитския.

Роналдо демонстрира отлична форма и перфектно разбирателство със сънародника си Жоао Феликс. Именно привлеченият от Челси нападател подаде на Кристиано за попадението, с което той направи резултата 2:0 малко преди почивката.

В 63-тата минута 40-годишният ас на Ал-Насър беше точен с глава, а малко по-късно реализира дузпа. Веднага след третия си гол Роналдо беше заменен.

Ал-Насър ще играе срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19-и тимът на Жорже Жезус ще се изправи срещу Ал-Итихад в мач за Суперкупата на Саудитска Арабия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахо

    1 4 Отговор
    Да ама голчетата в приятелски мачове не се броят в преследването на мрчтаната от него цел 1000 гола

    08:51 08.08.2025

