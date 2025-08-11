Отборът на Мъри започна с гръмка победа в Турция

Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Станимир Стоилов и неговият Гьозтепе стартираха сезона в Турция с впечатляваща победа – 3:0 над коравия Ризеспор като гост. Всички попадения паднаха след почивката.

Малкъм Бокеле откри резултата в 52-ата минута след отлична атака, Емерсон удвои в добавеното време, а секунди преди края Антъни Денис оформи крайния резултат.

Гостите контролираха играта още от първото полувреме и създадоха няколко добри възможности, докато домакините пропуснаха шанс за изравняване при 0:1.

В следващия кръг Гьозтепе приема Фенербахче на Жозе Моуриньо на 16 август в Измир.