Новини
Спорт »
Световен футбол »
Отборът на Мъри започна с гръмка победа в Турция

Отборът на Мъри започна с гръмка победа в Турция

11 Август, 2025 07:45 786 0

  • станимир стоилов-
  • футбол-
  • гьозтепе-
  • ризеспор

Гьозтепе разби Ризеспор с 3:0 като гост в първия кръг

Отборът на Мъри започна с гръмка победа в Турция - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Станимир Стоилов и неговият Гьозтепе стартираха сезона в Турция с впечатляваща победа – 3:0 над коравия Ризеспор като гост. Всички попадения паднаха след почивката.

Малкъм Бокеле откри резултата в 52-ата минута след отлична атака, Емерсон удвои в добавеното време, а секунди преди края Антъни Денис оформи крайния резултат.

Гостите контролираха играта още от първото полувреме и създадоха няколко добри възможности, докато домакините пропуснаха шанс за изравняване при 0:1.

В следващия кръг Гьозтепе приема Фенербахче на Жозе Моуриньо на 16 август в Измир.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ