Новини
Спорт »
Световен футбол »
Антонио Вутов: Съперникът игра доста грубо, жалко, че не вкарахме втори гол

Антонио Вутов: Съперникът игра доста грубо, жалко, че не вкарахме втори гол

8 Август, 2025 07:30 657 2

  • антонио вутов-
  • арда-
  • футбол-
  • кауно жалгирис

Поздравявам целия отбор

Антонио Вутов: Съперникът игра доста грубо, жалко, че не вкарахме втори гол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Героят за Арда - Антонио Вутов, говори след историческата победа на неговия отбор с 1:0 в гостуването на Кауно Жалгирис. За съжаление атакуващият футболист, който вкара единствения гол, не успя да завърши мача и бе сменен заради контузия малко преди края.

"Поздравявам целия отбор. Играхме мъжки срещу съперник, който в много моменти прехвърли границата на твърдата игра.

Влязох да отблокирам срещата и за щастие се получи. Можем обаче да съжаляваме, че не успяхме да вкараме и втори гол. Хубавото е, че домакините почти не създадоха положения пред нашата врата.

Не знам какво е състоянието ми, ще мина прегледи след завръщането в България.

Не очаквах толкова груба игра от Жалгирис, много здраво влизаха.

Щастливи сме от добрия резултат и сме наясно, че и в реванша трябва пак да търсим победата.

Ще бъдем агресивен домакин, както днес го направи съперникът", заяви Вутов.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Абе какво възвеличавате Лесния със дестки статии, победи по случайност един втородивизионен отбор,който никой не е чувал. А за Арда нито една статия ??????????

    Коментиран от #2

    08:16 08.08.2025

  • 2 Бай Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Само тази

    08:18 08.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ