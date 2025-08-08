Антонио Вутов: Съперникът игра доста грубо, жалко, че не вкарахме втори гол

Героят за Арда - Антонио Вутов, говори след историческата победа на неговия отбор с 1:0 в гостуването на Кауно Жалгирис. За съжаление атакуващият футболист, който вкара единствения гол, не успя да завърши мача и бе сменен заради контузия малко преди края.

"Поздравявам целия отбор. Играхме мъжки срещу съперник, който в много моменти прехвърли границата на твърдата игра.

Влязох да отблокирам срещата и за щастие се получи. Можем обаче да съжаляваме, че не успяхме да вкараме и втори гол. Хубавото е, че домакините почти не създадоха положения пред нашата врата.

Не знам какво е състоянието ми, ще мина прегледи след завръщането в България.

Не очаквах толкова груба игра от Жалгирис, много здраво влизаха.

Щастливи сме от добрия резултат и сме наясно, че и в реванша трябва пак да търсим победата.

Ще бъдем агресивен домакин, както днес го направи съперникът", заяви Вутов.