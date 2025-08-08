Сесил Каратанчева е рожденичка днес

На 8 август рожден ден чества бившата тенисистка Сесил Каратанчева. Тя е родена на 8 август 1989 г. в град София.

Каратанчева е достигала до 35-ата позиция в световната ранглиста, като също така може да се похвали и с участие на четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция през 2005 г. През 2001 г. печели Ориндж Боул (до 12 г.), като на финала побеждава Алиса Клейбанова.

През 2005 г. участва с „Черно море Елит" в европейското клубно първенство в Рен, Франция, където отборът става европейски шампион в състав Виргиния Трифонова, Сесил Каратанчева, Мария Пенкова и Цветана Пиронкова.

През същата година е обявена за една от най-проспериращите тенисистки в света поради факта, че през 2004 г. печели Ролан Гарос за девойки, а в периода от две години (2004 – 2005) се изкачва от 526 до 35 позиция в ранглистата на Женската тенис асоциация (WTA).