Саудитският гранд Ал-Насър с амбициозна офанзива към Кингсли Коман

Ал-Насър е готов да направи следващата си голяма крачка, насочвайки вниманието си към френския ас на Байерн Мюнхен – Кингсли Коман. След като вече подсили редиците си с Жоао Феликс и е на финалната права за подписа на Иниго Мартинес, саудитският колос не спира да изненадва с амбициозните си трансферни планове.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, Ал-Насър вече е влязъл в контакт с баварския гранд, за да обсъди възможността за привличането на 29-годишното крило.

Ръководството на клуба от Рияд е категорично, че именно Коман е липсващото парче в пъзела на атаката им и е готово да извади сериозна сума за подписа му. Въпреки че конкретните параметри на евентуалната сделка все още се пазят в тайна, германските медии спекулират, че Байерн би се разделил с Коман срещу сума между 35 и 45 милиона евро. Още по-впечатляващо е предложението на Ал-Насър към френския национал – договор до 2028 година и годишно възнаграждение в размер на 20-25 милиона евро нето, разкрива Флориан Плетенберг.

В момента Коман има действащ контракт с Байерн до лятото на 2027 година, което означава, че евентуален трансфер ще изисква сериозни преговори както с клуба, така и с играча. Ако сделката се осъществи, баварците ще трябва спешно да търсят негов заместник, за да запазят баланса в състава си.

Името на Кингсли Коман редовно се завърта в трансферните слухове през последните години. Миналото лято той бе на крачка от преминаване в друг саудитски гранд – Ал-Хилал, но в последния момент предпочете да остане на „Алианц Арена“.