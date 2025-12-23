Исторически пробив: Христо Попов изкачи върха на световния бадминтон

Христо Попов, родом от София, но състезаващ се за Франция, вписа името си със златни букви в историята на спорта, след като завоюва титлата на престижните финали на Световния тур в Ханджоу, Китай. Този изключителен успех не само бележи най-голямото лично постижение за 23-годишния Попов, но и поставя нов връх за френския бадминтон – той стана първият представител на Франция, който не само достига до финалната битка, но и триумфира в нея!

В надпреварата участваха осемте най-добри бадминтонисти в световната ранглиста, което превърна турнира в истински сблъсък на титани. Христо Попов демонстрира впечатляваща форма още в груповата фаза, където постигна три последователни победи и си осигури място на полуфиналите. Там той се изправи срещу японския ас Кодаи Нараока и го победи убедително с 2:0 гейма (21-19, 21-8).

Финалният двубой се превърна в истински спектакъл, в който Попов се изправи срещу световния шампион Ши Юци от Китай. Със завидна концентрация и безапелационна игра, българинът надделя с 2:0 (21-19, 21-9), с което си осигури златния медал и заслужени овации от публиката.

В момента Христо Попов заема седмото място в световната ранглиста на Световната федерация по бадминтон, а за 2025 година е пети в класацията.

През настоящия сезон той вече спечели сребро на сингъл от европейското първенство в Хорсенс, Дания, както и злато на двойки заедно с брат си Тома Джуниър Попов.

Не е изненада, че Христо върви по пътя на успеха – той е част от семейство, отдадено на бадминтона. Баща му Тома Попов е бивш национален състезател и треньор на България, майка му Цветомира е национален съдия, а брат му Тома Джуниър е европейски шампион за юноши от 2017 година.