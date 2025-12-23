Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Макс Верстапен разкри: Психологическите игри срещу Макларън са част от стратегията ми

Макс Верстапен разкри: Психологическите игри срещу Макларън са част от стратегията ми

23 Декември, 2025 12:03 340 0

  • макс верстапен-
  • формула 1-
  • психологически игри-
  • макларън-
  • ландо норис-
  • оскар пиастри-
  • шампионат 2025-
  • спортна психология-
  • моторни спортове-
  • новини f1

Въпреки предишните си уверения, че вече няма нужда да прибягва до подобни тактики, холандската звезда разкри, че умелото манипулиране на конкурентите остава неизменна част от неговия арсенал

Макс Верстапен разкри: Психологическите игри срещу Макларън са част от стратегията ми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен, многократният световен шампион във Формула 1, откровено призна, че не е изоставил психологическите си трикове в борбата за титлата през 2025 година, насочени основно към съперниците от Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри. Въпреки предишните си уверения, че вече няма нужда да прибягва до подобни тактики, холандската звезда разкри, че умелото манипулиране на конкурентите остава неизменна част от неговия арсенал.

В разгара на сезона, когато напрежението между водещите отбори достигна връхната си точка, Верстапен публично омаловажи всякакви слухове за психологически натиск върху пилотите на Макларън. Той дори направи паралел между настоящата ситуация и драматичния си дуел с Люис Хамилтън през 2021 година, подчертавайки, че тогава е бил принуден да използва подобни похвати, тъй като все още не е бил световен шампион.

„Тогава това беше част от играта. Сега, когато вече имам няколко титли, а те все още нямат, не изпитвам същата необходимост. За един пилот, който не е печелил световна титла, напрежението е много по-голямо“, сподели Верстапен преди решаващите стартове за сезона.

Въпреки тези думи, в интервю за Viaplay след края на шампионата, холандецът призна, че психологическите игри никога не са изчезвали напълно от неговата стратегия. На въпрос за провокативното си изказване, че би спечелил титлата по-рано, ако караше болид на Макларън, Верстапен с усмивка потвърди, че това е било напълно умишлено.

„Това е част от мен, идва ми естествено. Понякога го правя и за забавление. Знам, че подобни думи ще се разпространят навсякъде и ще предизвикат реакция. Не ме притеснява дали ще го кажа или не – това също е част от играта“, откровен бе Верстапен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ