Макс Верстапен разкри: Психологическите игри срещу Макларън са част от стратегията ми

Макс Верстапен, многократният световен шампион във Формула 1, откровено призна, че не е изоставил психологическите си трикове в борбата за титлата през 2025 година, насочени основно към съперниците от Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри. Въпреки предишните си уверения, че вече няма нужда да прибягва до подобни тактики, холандската звезда разкри, че умелото манипулиране на конкурентите остава неизменна част от неговия арсенал.

В разгара на сезона, когато напрежението между водещите отбори достигна връхната си точка, Верстапен публично омаловажи всякакви слухове за психологически натиск върху пилотите на Макларън. Той дори направи паралел между настоящата ситуация и драматичния си дуел с Люис Хамилтън през 2021 година, подчертавайки, че тогава е бил принуден да използва подобни похвати, тъй като все още не е бил световен шампион.

„Тогава това беше част от играта. Сега, когато вече имам няколко титли, а те все още нямат, не изпитвам същата необходимост. За един пилот, който не е печелил световна титла, напрежението е много по-голямо“, сподели Верстапен преди решаващите стартове за сезона.

Въпреки тези думи, в интервю за Viaplay след края на шампионата, холандецът призна, че психологическите игри никога не са изчезвали напълно от неговата стратегия. На въпрос за провокативното си изказване, че би спечелил титлата по-рано, ако караше болид на Макларън, Верстапен с усмивка потвърди, че това е било напълно умишлено.

„Това е част от мен, идва ми естествено. Понякога го правя и за забавление. Знам, че подобни думи ще се разпространят навсякъде и ще предизвикат реакция. Не ме притеснява дали ще го кажа или не – това също е част от играта“, откровен бе Верстапен.