Стивън Джерард: Сърцето ми винаги ще бъде с Ливърпул – готов съм да помогна на отбора

Легендарният капитан на Ливърпул - Стивън Джерард, отново показа своята безрезервна преданост към клуба, като заяви, че е готов да се притече на помощ на „червените“ във всеки един момент. Въпреки колебливото представяне на тима през настоящия сезон, Джерард не крие желанието си да бъде опора за любимия си отбор.

В момента тимът заема пето място във Висшата лига с актив от 29 точки, изоставайки с 10 пункта от временния лидер Арсенал. Въпреки това, Джерард изрази пълната си подкрепа към настоящия мениджър Арне Слот, като подчерта, че не желае да види треньорска смяна, а напротив – вярва, че Слот може да обърне нещата в полза на отбора.

„Ще бъда напълно откровен – ако Ливърпул има нужда от мен, ще се отзова без колебание, по всяко време и във всяка роля. Искам да видя Арне Слот да успее и да върне отбора на победния път. Подкрепям Ливърпул с цялото си сърце и желая на момчетата само успехи“, сподели Джерард пред Liverpool Echo.

Следващото изпитание за „червените“ е на 27 декември, когато на „Анфийлд“ гостува тимът на Уулвърхямптън в рамките на празничния кръг от английската Висша лига.