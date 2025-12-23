Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стивън Джерард: Сърцето ми винаги ще бъде с Ливърпул – готов съм да помогна на отбора

Стивън Джерард: Сърцето ми винаги ще бъде с Ливърпул – готов съм да помогна на отбора

23 Декември, 2025 09:17 524 0

  • стивън джерард-
  • ливърпул-
  • арне слот-
  • висша лига-
  • футбол-
  • подкрепа-
  • новини-
  • спорт-
  • англия

Легендата сподели, че иска сегашният мениджър на тима Арне Слот да успее

Стивън Джерард: Сърцето ми винаги ще бъде с Ливърпул – готов съм да помогна на отбора - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният капитан на Ливърпул - Стивън Джерард, отново показа своята безрезервна преданост към клуба, като заяви, че е готов да се притече на помощ на „червените“ във всеки един момент. Въпреки колебливото представяне на тима през настоящия сезон, Джерард не крие желанието си да бъде опора за любимия си отбор.

В момента тимът заема пето място във Висшата лига с актив от 29 точки, изоставайки с 10 пункта от временния лидер Арсенал. Въпреки това, Джерард изрази пълната си подкрепа към настоящия мениджър Арне Слот, като подчерта, че не желае да види треньорска смяна, а напротив – вярва, че Слот може да обърне нещата в полза на отбора.

„Ще бъда напълно откровен – ако Ливърпул има нужда от мен, ще се отзова без колебание, по всяко време и във всяка роля. Искам да видя Арне Слот да успее и да върне отбора на победния път. Подкрепям Ливърпул с цялото си сърце и желая на момчетата само успехи“, сподели Джерард пред Liverpool Echo.

Следващото изпитание за „червените“ е на 27 декември, когато на „Анфийлд“ гостува тимът на Уулвърхямптън в рамките на празничния кръг от английската Висша лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ