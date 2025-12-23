Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан се раздели с Дивок Ориги след разочароващ престой

Милан се раздели с Дивок Ориги след разочароващ престой

23 Декември, 2025 11:34 437 1

  • милан-
  • дивок ориги-
  • трансфер-
  • раздяла-
  • серия а-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • италия-
  • нападател

През изминалия сезон белгиецът бе преотстъпен на Нотингам Форест

Милан се раздели с Дивок Ориги след разочароващ престой - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Милан официално сложи точка на сагата с Дивок Ориги, като прекрати договора на белгийския нападател по взаимно съгласие. След дълги и безрезултатни преговори, „росонерите“ най-сетне се освободиха от един от най-неуспешните си трансфери в последните години. Според водещи италиански медии като La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia, двете страни са постигнали споразумение, с което контрактът, валиден до юни 2026 г., е разтрогнат предсрочно.

Решението идва в момент, когато Милан усилено работи по обновяването на атаката си, а пристигането на Никлас Фюлкруг в града само подчертава новата посока на клуба.

Ориги пристигна на „Сан Сиро“ през лятото на 2022 г. като свободен агент от Ливърпул, носейки със себе си големи надежди и очаквания. За съжаление, престоят му в Милано се оказа разочароващ – в рамките на 27 мача с червено-черната фланелка той реализира едва два гола, а последната му поява за тима датира от май 2023 г.

През изминалия сезон белгиецът бе преотстъпен на Нотингам Форест, но и там не успя да остави следа. След завръщането си в Милан през юли 2024 г., 30-годишният нападател бе изваден от първия състав и дори изпратен при младежите – ход, с който ръководството се опита да го убеди да напусне. Въпреки това, Ориги предпочете да остане и да получава заплатата си, без да играе.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.

    11:36 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ