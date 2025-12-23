Милан се раздели с Дивок Ориги след разочароващ престой

Милан официално сложи точка на сагата с Дивок Ориги, като прекрати договора на белгийския нападател по взаимно съгласие. След дълги и безрезултатни преговори, „росонерите“ най-сетне се освободиха от един от най-неуспешните си трансфери в последните години. Според водещи италиански медии като La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia, двете страни са постигнали споразумение, с което контрактът, валиден до юни 2026 г., е разтрогнат предсрочно.

Решението идва в момент, когато Милан усилено работи по обновяването на атаката си, а пристигането на Никлас Фюлкруг в града само подчертава новата посока на клуба.

Ориги пристигна на „Сан Сиро“ през лятото на 2022 г. като свободен агент от Ливърпул, носейки със себе си големи надежди и очаквания. За съжаление, престоят му в Милано се оказа разочароващ – в рамките на 27 мача с червено-черната фланелка той реализира едва два гола, а последната му поява за тима датира от май 2023 г.

През изминалия сезон белгиецът бе преотстъпен на Нотингам Форест, но и там не успя да остави следа. След завръщането си в Милан през юли 2024 г., 30-годишният нападател бе изваден от първия състав и дори изпратен при младежите – ход, с който ръководството се опита да го убеди да напусне. Въпреки това, Ориги предпочете да остане и да получава заплатата си, без да играе.