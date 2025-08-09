Александър Везенков близо до завръщане в игра за България

Контузеният Александър Везенков е близо до това да облече отново екипа на националния отбор. Новината разкри селекционерът Росен Барчовски, който не скри надеждите си, че Везенков може да се появи на паркета още в предстоящия сблъсък срещу Австрия, насрочен за следващата седмица.

След като „лъвовете“ претърпяха тежко поражение от австрийците с 12 точки разлика в първия си мач от предквалификациите за Световното първенство по баскетбол, пред тях стои ново предизвикателство – непобеденият до момента тим на Нидерландия.

Именно преди този ключов двубой в Самоков, Барчовски изрази оптимизъм и боен дух: „Статистиката е, за да бъде променяна. Вярвам, че утре ще обърнем нещата в наша полза.“

„Желанието винаги е налице. Всичко зависи от това как ще се чувства физически и дали ще успее да направи няколко тренировки с отбора. Не изключвам възможността да го видим на терена още на 16 август срещу Австрия“, сподели Барчовски.

Очакванията са големи, а евентуалното завръщане на Везенков би дало нов тласък и самочувствие на българския състав в решаващите мачове от квалификациите.