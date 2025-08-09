Новини
Александър Везенков близо до завръщане в игра за България

9 Август, 2025 09:29 532 2

Баскетболистът се възстановява от травма

Александър Везенков близо до завръщане в игра за България - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Контузеният Александър Везенков е близо до това да облече отново екипа на националния отбор. Новината разкри селекционерът Росен Барчовски, който не скри надеждите си, че Везенков може да се появи на паркета още в предстоящия сблъсък срещу Австрия, насрочен за следващата седмица.

След като „лъвовете“ претърпяха тежко поражение от австрийците с 12 точки разлика в първия си мач от предквалификациите за Световното първенство по баскетбол, пред тях стои ново предизвикателство – непобеденият до момента тим на Нидерландия.

Именно преди този ключов двубой в Самоков, Барчовски изрази оптимизъм и боен дух: „Статистиката е, за да бъде променяна. Вярвам, че утре ще обърнем нещата в наша полза.“

„Желанието винаги е налице. Всичко зависи от това как ще се чувства физически и дали ще успее да направи няколко тренировки с отбора. Не изключвам възможността да го видим на терена още на 16 август срещу Австрия“, сподели Барчовски.

Очакванията са големи, а евентуалното завръщане на Везенков би дало нов тласък и самочувствие на българския състав в решаващите мачове от квалификациите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 ъгъл

    1 1 Отговор
    Везенков вече не го искат в Щатите,ли? Теглили ли са му шута от там?

    09:43 09.08.2025

  • 2 Припока

    1 1 Отговор
    тоя ще се върнв е националния, когато чумата върне умрелите

    09:56 09.08.2025

