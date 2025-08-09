Динамо Букурещ триумфира като гост, Георги Миланов се включи в края на срещата

Българският полузащитник Георги Миланов се появи на терена в заключителните минути за Динамо Букурещ да при победата с 1:0 над Металоглобус в двубой от петия кръг на румънската Лига 2.

Срещата започна ударно за "червените кучета", които още в 14-ата минута поведоха в резултата. Каталин Киржан се разписа след прецизно подаване от Хараламбос Кириаку, с което донесе така нужния аванс на гостите. Въпреки опитите на домакините да се върнат в мача, защитата на Динамо остана стабилна и не допусна изненади.

Георги Миланов, който все още търси своята оптимална форма след присъединяването си към румънския гранд, влезе в игра в 81-ата минута, заменяйки Александру Муси. Българинът внесе свежест и опит в средата на терена, като помогна на тима да задържи крехката си преднина до последния съдийски сигнал.

С този успех Динамо Букурещ записва втора поредна победа и вече разполага с 8 точки, което изстрелва отбора на пето място във временното класиране. За разлика от тях, Металоглобус продължава да изпитва трудности и остава на предпоследната 15-а позиция с едва една точка.