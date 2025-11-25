Новини
Георги Миланов записа 20 минути при равенството на Динамо Букурещ срещу Ботошани

25 Ноември, 2025 06:29 457 1

  • динамо букурещ -
  • ботошани-
  • румънската суперлига-
  • национал-
  • георги миланов

Мачът беше от 17-ия кръг на румънската Суперлига 

Георги Миланов записа 20 минути при равенството на Динамо Букурещ срещу Ботошани - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мачът между Динамо Букурещ и ФК Ботошани от 17-ия кръг на румънската Суперлига завърши при резултат 1:1.

Българският национал Георги Миланов, който започна срещата на резервната скамейка, се появи на терена в 70-ата минута, заменяйки шотландския нападател Даниъл Армстронг. Само шест минути след включването на Миланов, Динамо успя да възстанови равенството чрез попадение на Раул Опрут, който бе сред най-отличаващите се футболисти на терена.

Домакините от Ботошани бяха открили резултата малко преди почивката – в 44-ата минута, благодарение на точния удар на Себастиан Майлат.

Това реми е седмо за сезона за Динамо, който сега заема четвъртата позиция във временното класиране, само на точка зад третия Университатя Крайова и на четири от лидера Рапид Букурещ. Ботошани, от своя страна, записва шесто равенство и се нарежда на второ място, изоставайки с две точки от върха.

Следващото предизвикателство за Динамо Букурещ ще бъде домакинството срещу Оцелул на 29 ноември, където тимът ще се стреми да се върне на победния път и да се доближи до челните позиции в Суперлигата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Значи

    0 0 Отговор
    е готов за националния отбор.

    09:01 25.11.2025

