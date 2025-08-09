Ива Деливерска е полуфиналистка на 100 м с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика

Българската надежда в леката атлетика Ива Деливерска си осигури място сред най-добрите на 100 метра с препятствия на шампионата за юноши и девойки до 20 години, който се провежда в Тампере, Финландия.

Със завидна скорост и отлична техника, Деливерска финишира четвърта в своята серия, спирайки хронометрите на 13.87 секунди. Това време ѝ гарантира директно класиране за полуфиналите, където ще се изправи срещу елита на европейската младежка лека атлетика.

Възпитаничката на треньор Любомира Бръмбарова демонстрира постоянство и амбиция през целия сезон. Само преди няколко седмици 16-годишната атлетка триумфира с титлата на Балканиадата до 20 години в Крайова, където постигна резултат от 13.65 секунди. Освен това, на Европейския младежки олимпийски фестивал Деливерска се нареди четвърта, като постави нов национален рекорд за девойки младша възраст – 13.41 секунди.

Утре талантливата българка ще се впусне в битка за място на финала, където ще има възможност да затвърди отличната си форма и да донесе нови поводи за гордост на родната лека атлетика.