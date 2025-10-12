Нидерландия разпиля Финландия и е само на крачка от класиране за Мондиал 2026

Отборът на Нидерландия победи Финландия с 4:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

Дониел Мален откри резултата в 8-а минута след асистенция на Мемфис Депай, а в 17-а минута капитанът Върджил ван Дайк направи 2:0 с глава след центриране отново на Депай.

Мемфис Депай увенча добрата си игра с попадение от дузпа за 3:0 до почивката, а през втората нападателят на Ливърпул Коди Гакпо оформи крайното 4:0 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026, като си гарантира минимум участие на бараж. "Лалетата" са първи в група G с 16 точки и само чудо може да ги свали от лидерската позиция, която дава директно класиране на Световното първенство.