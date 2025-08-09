Манчестър Юнайтед триумфира със Snapdragon Cup след драматичен успех над Фиорентина

Манчестър Юнайтед изпрати предсезонната си подготовка с усмивка и нов трофей във витрината, след като надделя над Фиорентина след изпълнение на дузпи в зрелищен двубой на „Олд Трафорд“. В редовното време двата тима си размениха по едно попадение, а при 11-метровите удари „червените дяволи“ демонстрираха хладнокръвие и заслужено грабнаха купата.

Срещата бе белязана от топлото посрещане на бившия страж на Юнайтед Давид Де Хеа, който получи специален плакет от капитана Бруно Фернандеш и бурни аплодисменти от феновете.

Преди първия съдийски сигнал домакините представиха пред публиката новите си попълнения – Матеуш Куня, Брайън Мбемо, Диего Леон и Бенямин Шешко, които предизвикаха вълна от ентусиазъм на трибуните.

Още в 7-ата минута „виолетовите“ от Флоренция изненадаха с ранен гол – Симон Сом се възползва от разбъркване след корнер и откри резултата с прецизен удар. Манчестър Юнайтед не успяваше да наложи траен натиск, но в 25-ата минута късметът им се усмихна – след центриране на Фернандеш и напрежение в наказателното поле, Робин Госенс прати топката в собствената си врата, въпреки протестите на гостите.

В следващите минути двата отбора си размениха опасни положения – Де Хеа блесна с ключово спасяване след удар с глава на Лени Йоро, а Симон Сом нацели гредата в началото на второто полувреме. Матеуш Куня и Хари Магуайър също опитаха късмета си с далечни изстрели, но без успех. В самия край Мойс Кийн пропусна златен шанс да донесе победата на Фиорентина, след като стреля неточно при изгодна ситуация.

След 1:1 в редовното време, всичко трябваше да се реши от бялата точка. Де Хеа отстъпи мястото си на Томазо Мартинели, но именно Алтай Байъндър се превърна в герой за Юнайтед, спасявайки удара на Фабиано Паризи. За англичаните точни бяха Фернандеш, Куня, Далот, Диало и Коби Мейну, който с хладнокръвие реализира решаващата дузпа и донесе трофея на своя тим.

С този успех Манчестър Юнайтед завършва подготовката си без загуба и с повишено самочувствие преди старта на Висшата лига. Още на 17 август „червените дяволи“ ще посрещнат Арсенал в дербито на първия кръг – сблъсък, който обещава нови емоции и футболни страсти на „Олд Трафорд“.