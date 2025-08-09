Рафаел Надал и Мария Франсиска Перейо посрещнаха втори син – семейното щастие се удвои

Рафаел Надал и неговата съпруга Мария Франсиска Перейо отново станаха родители, като този път семейството им се увеличи с още едно момченце. Щастливото събитие се случи на 7 август, когато Мария дари Рафа с втори син, когото двамата нарекоха Микел – име, което носи специална сантиментална стойност за тях.

За разлика от първата бременност, която предизвика бурен медиен интерес, този път двойката успя да запази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Испанските медии научиха за раждането едва след като семейството напусна болницата в събота по обяд, а новината бързо обиколи социалните мрежи и новинарските сайтове.

Бременността на Мария премина безпроблемно и спокойно, а бъдещите родители обявиха, че очакват второ дете още през април. Въпреки това, Мария рядко се появяваше на публични събития, а когато го правеше, дискретно прикриваше наедрялото си коремче, предпочитайки да запази интимния момент само за най-близките си.

Любопитен детайл е изборът на име за новородения наследник. Микел е често срещано име в Испания, но за Надал и Перейо то има дълбоко лично значение – така се е казвал бащата на Мария, който почина през 2023 година. С този жест двойката отдава почит към паметта му и съхранява семейната традиция.

Рафаел и Мария са заедно вече близо две десетилетия, като любовната им история започва още през 2005 година. Първата им официална поява като двойка е през 2006-а, а през 2019 година сключват брак на романтична церемония. През октомври 2022 година се ражда първият им син – Рафаел Надал-младши, който носи името на своя именит баща.

Днес семейството на Надал е по-голямо и по-щастливо от всякога, а феновете на тенис легендата не спират да изпращат поздравления и топли пожелания за здраве и късмет на новия член на фамилията.