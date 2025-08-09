Душан Керкез: Винаги треньорът е първият крив, не се оплаквам

ЦСКА продължава да търси първата си победа в новия сезон на efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 срещу Черно море на Националния стадион „Васил Левски“. След последния съдийски сигнал, разочарованието сред феновете на „червените“ бе осезаемо, а трибуните отекнаха с викове „оставка“.

Въпреки напрежението и недоволството, наставникът на ЦСКА Душан Керкез запази самообладание и коментира ситуацията с откровеност.

„Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще бъде трудно. Малко нямахме късмет с Додай. Доминирахме в мача, но не вкарахме гол. Пастор игра първи мач - много добър, но още няма сили за 90 минути. Трябва време. Имаме още един нов футболист - Годой. Чакаме и други нови футболисти. Не е играта, която феновете очакват. Знам къде съм дошъл, знаех, че ще бъде трудно“, заяви наставникът на ЦСКА.

„Виждам повече от предишния мач. Ситуацията е трудна. Феновете очакват по-добра игра. Нямам проблем да казвам истината в очите. Трябва нещо повече, за да се вкара гол.

Това е нормално. Винаги треньорът е първият крив - има много неща. Всички знаете колко футболисти си тръгнаха - търсим нови. Това е като да смениш гуми на колата. Не е лесно. Не се оплаквам. Трябва още много неща да бъдат подобрени“, добави специалистът.

„Няма нищо да коментирам. Пожелавам успех на Пауло Нога. Пожелавам всичко най-добро на Черно море и Илиан Илиев. Той е пример за това как един отбор трябва да работи с треньор“, завърши Керкез.