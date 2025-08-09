Новини
Спорт »
Бг футбол »
Душан Керкез: Винаги треньорът е първият крив, не се оплаквам

9 Август, 2025 21:24 561 7

ЦСКА записа четвърти мач без успех

Душан Керкез: Винаги треньорът е първият крив, не се оплаквам - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА продължава да търси първата си победа в новия сезон на efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 срещу Черно море на Националния стадион „Васил Левски“. След последния съдийски сигнал, разочарованието сред феновете на „червените“ бе осезаемо, а трибуните отекнаха с викове „оставка“.

Въпреки напрежението и недоволството, наставникът на ЦСКА Душан Керкез запази самообладание и коментира ситуацията с откровеност.

„Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще бъде трудно. Малко нямахме късмет с Додай. Доминирахме в мача, но не вкарахме гол. Пастор игра първи мач - много добър, но още няма сили за 90 минути. Трябва време. Имаме още един нов футболист - Годой. Чакаме и други нови футболисти. Не е играта, която феновете очакват. Знам къде съм дошъл, знаех, че ще бъде трудно“, заяви наставникът на ЦСКА.

„Виждам повече от предишния мач. Ситуацията е трудна. Феновете очакват по-добра игра. Нямам проблем да казвам истината в очите. Трябва нещо повече, за да се вкара гол.

Това е нормално. Винаги треньорът е първият крив - има много неща. Всички знаете колко футболисти си тръгнаха - търсим нови. Това е като да смениш гуми на колата. Не е лесно. Не се оплаквам. Трябва още много неща да бъдат подобрени“, добави специалистът.

„Няма нищо да коментирам. Пожелавам успех на Пауло Нога. Пожелавам всичко най-добро на Черно море и Илиан Илиев. Той е пример за това как един отбор трябва да работи с треньор“, завърши Керкез.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локо Пд

    9 0 Отговор
    Абе и ти си пътник.Само се оправдаваш.

    21:46 09.08.2025

  • 2 Ти хващай пътя за Сърбия...

    5 0 Отговор
    А Златков и Томанов още утре да се измитат от ЦСКА, аман от некадърници, изпъдиха професионалиста по ДЮШ Нога, и останаха тези бездарници да вземат големи заплати без да до пренесат нещо положително, паразити.

    21:53 09.08.2025

  • 3 Бате Георги

    8 0 Отговор
    Още доста равенства и загуби ги чакат тия несретници.

    Коментиран от #6

    21:54 09.08.2025

  • 4 Проблема е от миналия сезон когато

    5 1 Отговор
    ЦСКА не се класира за евротурнирите и отпадна от Арда Кърджали

    22:04 09.08.2025

  • 5 Дучето

    3 0 Отговор
    Леберкез да си ходи!

    22:15 09.08.2025

  • 6 Левскар

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бате Георги":

    Много ще ги боли тия прасета на трибуните...

    22:19 09.08.2025

  • 7 Афганистанец със Симсон

    1 0 Отговор
    за това пък ще имат чисто нов сезон за Б група

    22:32 09.08.2025

