Яник Синер и Карлос Алкарас играят голф преди битките в Синсинати

10 Август, 2025 14:12 437 0

Последната тенис среща между тях бе на финала на "Уимбълдън"

Яник Синер и Карлос Алкарас играят голф преди битките в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният номер едно в тениса Яник Синер внесе свеж полъх в подготовката си за турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, като сподели, че е прекарал свободното си време на голф игрището заедно с испанската звезда Карлос Алкарас.

Двамата топ тенисисти са се отдали на приятелска надпревара с клюшките, преди да се впуснат в ожесточените двубои на корта.

"Да, няколко пъти се пробвахме на голф преди старта на турнира. Признавам, че не съм ас в този спорт, но ми харесва да разнообразявам ежедневието си. Утре имам ден за почивка и вероятно пак ще се разходим до игрището. В Синсинати опциите за забавление не са много, така че сме късметлии, че има голф игрище наблизо. Между другото, има коли вляво от първата дупка – ако някоя топка ги удари, вината ще е моя!", пошегува се Синер, цитиран от Sportskeeda.

Последната среща между Синер и Алкарас бе на финала на "Уимбълдън", където италианецът триумфира и грабна първата си титла от Големия шлем на трева – исторически момент в кариерата му.

На корта в Синсинати Синер стартира уверено, като разгроми колумбийския квалификант Даниел Галан с категоричното 6:1, 6:1 във втория кръг.

В следващия си мач италианецът ще се изправи срещу канадеца Габриел Диало.


