Левски води преговори за алжирски халф

10 Август, 2025 21:28 386 1

Левски води напреднали преговори за привличане на алжирския халф Акрам Бурас, информира Gong.bg. Той е на 23 години и играе за МС Алжир в родината си.

Футболистът има откупна клауза, която Левски ще активира, за да го вземе.

Акрам Бурас може да действа като дефанзивен халф, в средата на терена, а при нужда и като офанзивен такъв.

Бурас започва кариерата си в Белоиздад в Алжир, а през миналото лято преминава в настоящия си клуб.

Акрам Бурас има 38 мача през изминалата кампания, в които е вкарал 4 гола и е направил 3 асистенции.

През юни той беше в състава на Алжир за контролата с Руанда, но остана резерва. До момента Левски привлече Радослав Кирилов, Мазир Сула, Мартин Луков и Рилдо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаааа

    0 0 Отговор
    НЯКОЙ НЯКОГА ЩЕ ПИТА ЛИ ОТ КЪДЕ Е ПАРАТА НА ПОДУЯНСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТУМОР?
    ОТГ. НЕ !! 😂🤣🤣😂

    21:55 10.08.2025

