Левски води преговори за алжирски халф

Левски води напреднали преговори за привличане на алжирския халф Акрам Бурас, информира Gong.bg. Той е на 23 години и играе за МС Алжир в родината си.
Футболистът има откупна клауза, която Левски ще активира, за да го вземе.
Акрам Бурас може да действа като дефанзивен халф, в средата на терена, а при нужда и като офанзивен такъв.
Бурас започва кариерата си в Белоиздад в Алжир, а през миналото лято преминава в настоящия си клуб.
Акрам Бурас има 38 мача през изминалата кампания, в които е вкарал 4 гола и е направил 3 асистенции.
През юни той беше в състава на Алжир за контролата с Руанда, но остана резерва. До момента Левски привлече Радослав Кирилов, Мазир Сула, Мартин Луков и Рилдо.
1 Мдаааа
ОТГ. НЕ !! 😂🤣🤣😂
21:55 10.08.2025