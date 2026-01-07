Новини
Спорт »
Световен футбол »
Едоардо Бове е готов да се върне във футбола с дефибрилатор, бъдещето му е в Англия

7 Януари, 2026 08:39 539 11

  • едоардо бове -
  • футбол-
  • рома -
  • фиорентина

Бившият халф на Рома и Фиорентина ще разтрогне с „вълците“ и ще продължи кариерата си извън Италия

Едоардо Бове е готов да се върне във футбола с дефибрилатор, бъдещето му е в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тринадесет месеца след принудителното прекъсване на кариерата си Едоардо Бове е готов за завръщане във футбола. Бившият полузащитник на Рома и Фиорентина се чувства добре, тренира от месеци и очаква само финализирането на раздялата с „джалоросите“, за да бъде свободен да подпише с нов клуб.

Раздялата с Рома ще бъде по взаимно съгласие. Италианското законодателство не позволява състезателна дейност на футболисти с имплантиран подкожен дефибрилатор (ICD), което означава, че Бове ще трябва да продължи кариерата си извън страната.

Халфът се подготвя индивидуално в Рим още от лятото, под постоянен лекарски контрол. Според медицинските екипи тялото му реагира добре на натоварванията, а всички тренировки се провеждат при пълна безопасност. Бове напредва стабилно както физически, така и психически и е силно мотивиран да се върне на терена.

„Днес ме виждате с костюм, но аз искам отново да играя футбол“, сподели той преди време, а сега тази цел изглежда по-близо от всякога.

Футболистът е отворен към различни варианти и е готов да изслуша предложенията на клубовете, които проявяват интерес. През последните месеци запитвания е имало най-вече от Англия, като именно Висшата лига се очертава като най-вероятната дестинация за новото начало в кариерата му.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
