Родните звезди избягаха на топло: братята Стораро са в Дубай, Преслава лети за Тайланд (СНИМКИ)

7 Януари, 2026 11:16 691 13

На Малдивите, ваканция прекараха Юлиан Костов и приятелката му Мирела Иванова

Родните звезди избягаха на топло: братята Стораро са в Дубай, Преслава лети за Тайланд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Част от родните знаменитости предпочетоха да прекарат дните около Нова година в чужбина, пише hotarena.net.

Така братята Фики и Емрах Стораро отлетяха за горещините на Дубай заедно с жените и децата на по-големия. Те са настанени в луксозен хотел на изкуствения остров Палмите, където нощувката в апартамент започва от 1000 евро. Там са наели и автомобил, с който буквално да разпорят улиците на мегаполиса.

Модификацията на тяхното Lamborghini наподобява състезателните болиди от Формула 1 и е известна най-вече с характерния си мощен рев, усилващ естествения звук на двигателя. Емрах демонстрира ефекта на звука, но брат му Фики уточни, че въпреки това спазват законите за движение по пътищата в емирството.


Братята Стораро, заедно с жените и децата на Фики, посетиха и Градината на пеперудите, където пърхат над 15 000 от тези насекоми. Една пеперуда много си хареса Фики и се наложи жена му да я гони от него. Те споделиха и снимки от разходка с яхта в околностите на Дубай, както и от къпане в огромен басейн и джакузи в Индийския океан.

На Малдивите, ваканция прекараха Юлиан Костов и приятелката му Мирела Илиева. Двамата били разпознати от местните като участници в сериала „Белият лотос“ и получили специално отношение. Юлиан, като истински плувец и републикански шампион, демонстрира в океана как се плува стил „делфин“, а Мирела възкликна: „Малдивите са като картичка – накъдето и да се обърнеш, виждаш най-красивата палитра от цветове.“


Преслава също е на топло с дъщеря си Паула и съпруга си Павел. Според запознати най-вероятната дестинация е Тайланд, макар певицата да не е уточнила. Тя публикува снимка от самолета с коментар от името на малката: „Микрофонът е в почивка. Мама е заета да бъде само моя.“


Композиторът и бийтбокс шампион Искрата предпочете по-близка европейска дестинация – той се наслаждава на слънцето в испанската столица Мадрид. С него е и певицата Дара Екимова, с която са гаджета от известно време. Двамата се радват на историческите забележителности и красотите на големия град на Иберийския полуостров.


Марта Вачкова и Владо Пенев пък са избрали екзотиката на Виетнам.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Повече не искам да идва.

    Коментиран от #2

    11:18 07.01.2026

  • 2 хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми пазарят се, кат синги, кво искаш и после се снимат с автомобили под наем😂

    11:22 07.01.2026

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Прелетните птици зимуват в топлите страни.

    11:25 07.01.2026

  • 4 Ко речиИ

    10 2 Отговор
    Родните ЗВЕЗДИ… за тия ута йки ли става въпрос?

    Коментиран от #7

    11:25 07.01.2026

  • 5 Много нелеп фотошоп

    0 1 Отговор
    на снимката на Стораро, особено дясната му ръка.

    11:30 07.01.2026

  • 6 Българин

    3 1 Отговор
    И нас това какво ни дава - хляб на масата или подобрява живота ни ?Някой си отишъл някъде ..
    Напишете нещо , което касае живота на българският народ .Останалото е запълване на мястото в пресата , за да оправдаете вашите заплати .

    Коментиран от #11

    11:32 07.01.2026

  • 7 Викам

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ко речиИ":

    Каквито са ни политиците ,такива са и звездите ни

    11:33 07.01.2026

  • 8 ккк

    4 1 Отговор
    като има такива да им ходят по участията т.е. да им плащат така ще е

    11:34 07.01.2026

  • 9 Ако това са

    0 1 Отговор
    родните звезди с България е свършено.

    11:45 07.01.2026

  • 10 Браво,

    0 0 Отговор
    Хич да не се връщат! За стораровците ми е думата - там си им е мястото!

    11:50 07.01.2026

  • 11 Българският

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    народ е купил рекорден брой нови автомобили през 2025 -- 50 хиляди бройки. Потърси новината в другите медии.
    Българският народ купува рекорден брой нови жилища из София, Пловдив, Солун, пълни ресторантите до пръскане и бие рекорди по пътувания в чужбина. Отвори си очите: средният българин никога преди не е живял по-добре отколкото сега!

    11:58 07.01.2026

  • 12 ООрана държава

    1 0 Отговор
    В чалг@рска държава, ч@лгарите блажат след коледа и нова година

    12:01 07.01.2026

  • 13 Спиро

    0 0 Отговор
    Аз изкарах празниците в дивана..

    12:02 07.01.2026