Родните звезди избягаха на топло: братята Стораро са в Дубай, Преслава лети за Тайланд (СНИМКИ)

Част от родните знаменитости предпочетоха да прекарат дните около Нова година в чужбина, пише hotarena.net.
Така братята Фики и Емрах Стораро отлетяха за горещините на Дубай заедно с жените и децата на по-големия. Те са настанени в луксозен хотел на изкуствения остров Палмите, където нощувката в апартамент започва от 1000 евро. Там са наели и автомобил, с който буквално да разпорят улиците на мегаполиса.
Модификацията на тяхното Lamborghini наподобява състезателните болиди от Формула 1 и е известна най-вече с характерния си мощен рев, усилващ естествения звук на двигателя. Емрах демонстрира ефекта на звука, но брат му Фики уточни, че въпреки това спазват законите за движение по пътищата в емирството.
Братята Стораро, заедно с жените и децата на Фики, посетиха и Градината на пеперудите, където пърхат над 15 000 от тези насекоми. Една пеперуда много си хареса Фики и се наложи жена му да я гони от него. Те споделиха и снимки от разходка с яхта в околностите на Дубай, както и от къпане в огромен басейн и джакузи в Индийския океан.
На Малдивите, ваканция прекараха Юлиан Костов и приятелката му Мирела Илиева. Двамата били разпознати от местните като участници в сериала „Белият лотос“ и получили специално отношение. Юлиан, като истински плувец и републикански шампион, демонстрира в океана как се плува стил „делфин“, а Мирела възкликна: „Малдивите са като картичка – накъдето и да се обърнеш, виждаш най-красивата палитра от цветове.“
Преслава също е на топло с дъщеря си Паула и съпруга си Павел. Според запознати най-вероятната дестинация е Тайланд, макар певицата да не е уточнила. Тя публикува снимка от самолета с коментар от името на малката: „Микрофонът е в почивка. Мама е заета да бъде само моя.“
Композиторът и бийтбокс шампион Искрата предпочете по-близка европейска дестинация – той се наслаждава на слънцето в испанската столица Мадрид. С него е и певицата Дара Екимова, с която са гаджета от известно време. Двамата се радват на историческите забележителности и красотите на големия град на Иберийския полуостров.
Марта Вачкова и Владо Пенев пък са избрали екзотиката на Виетнам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
11:18 07.01.2026
2 хи хи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми пазарят се, кат синги, кво искаш и после се снимат с автомобили под наем😂
11:22 07.01.2026
3 Трол
11:25 07.01.2026
4 Ко речиИ
Коментиран от #7
11:25 07.01.2026
5 Много нелеп фотошоп
11:30 07.01.2026
6 Българин
Напишете нещо , което касае живота на българският народ .Останалото е запълване на мястото в пресата , за да оправдаете вашите заплати .
Коментиран от #11
11:32 07.01.2026
7 Викам
До коментар #4 от "Ко речиИ":Каквито са ни политиците ,такива са и звездите ни
11:33 07.01.2026
8 ккк
11:34 07.01.2026
9 Ако това са
11:45 07.01.2026
10 Браво,
11:50 07.01.2026
11 Българският
До коментар #6 от "Българин":народ е купил рекорден брой нови автомобили през 2025 -- 50 хиляди бройки. Потърси новината в другите медии.
Българският народ купува рекорден брой нови жилища из София, Пловдив, Солун, пълни ресторантите до пръскане и бие рекорди по пътувания в чужбина. Отвори си очите: средният българин никога преди не е живял по-добре отколкото сега!
11:58 07.01.2026
12 ООрана държава
12:01 07.01.2026
13 Спиро
12:02 07.01.2026