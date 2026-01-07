Родните звезди избягаха на топло: братята Стораро са в Дубай, Преслава лети за Тайланд (СНИМКИ)

Част от родните знаменитости предпочетоха да прекарат дните около Нова година в чужбина, пише hotarena.net.

Така братята Фики и Емрах Стораро отлетяха за горещините на Дубай заедно с жените и децата на по-големия. Те са настанени в луксозен хотел на изкуствения остров Палмите, където нощувката в апартамент започва от 1000 евро. Там са наели и автомобил, с който буквално да разпорят улиците на мегаполиса.

Модификацията на тяхното Lamborghini наподобява състезателните болиди от Формула 1 и е известна най-вече с характерния си мощен рев, усилващ естествения звук на двигателя. Емрах демонстрира ефекта на звука, но брат му Фики уточни, че въпреки това спазват законите за движение по пътищата в емирството.

Братята Стораро, заедно с жените и децата на Фики, посетиха и Градината на пеперудите, където пърхат над 15 000 от тези насекоми. Една пеперуда много си хареса Фики и се наложи жена му да я гони от него. Те споделиха и снимки от разходка с яхта в околностите на Дубай, както и от къпане в огромен басейн и джакузи в Индийския океан.

На Малдивите, ваканция прекараха Юлиан Костов и приятелката му Мирела Илиева. Двамата били разпознати от местните като участници в сериала „Белият лотос“ и получили специално отношение. Юлиан, като истински плувец и републикански шампион, демонстрира в океана как се плува стил „делфин“, а Мирела възкликна: „Малдивите са като картичка – накъдето и да се обърнеш, виждаш най-красивата палитра от цветове.“

Преслава също е на топло с дъщеря си Паула и съпруга си Павел. Според запознати най-вероятната дестинация е Тайланд, макар певицата да не е уточнила. Тя публикува снимка от самолета с коментар от името на малката: „Микрофонът е в почивка. Мама е заета да бъде само моя.“

Композиторът и бийтбокс шампион Искрата предпочете по-близка европейска дестинация – той се наслаждава на слънцето в испанската столица Мадрид. С него е и певицата Дара Екимова, с която са гаджета от известно време. Двамата се радват на историческите забележителности и красотите на големия град на Иберийския полуостров.

Марта Вачкова и Владо Пенев пък са избрали екзотиката на Виетнам.

