Илхан Кючюк получи награда от Техническия университет в Истанбул СНИМКИ

Евродепутатът Илхан Кючюк получи престижна награда от Техническия университет „Йълдъз“ (Yıldız Technical University) в Истанбул в признание за неговия принос към развитието на диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и Турция, както и за активната му работа в областта на образованието, науката и младежките политики.

По време на официалното събитие Илхан Кючюк изнесе лекция пред студенти и преподаватели на университета, в която представи актуален поглед върху отношенията между Турция и Европейския съюз, техните предизвикателства и възможности за развитие. Сред официалните гости на събитието беше и зам.-министърът на външните работи на Турция Мехмет Кемал Бозай.

В изказването си евродепутатът подчерта, че въпреки фактическото замразяване на процеса на присъединяване от 2018 г. насам, Турция остава ключов стратегически партньор на ЕС, с дълбока взаимна зависимост в сфери като икономиката, сигурността, образованието и научните изследвания. Той акцентира върху необходимостта от прагматичен и „позитивен дневен ред“, насочен към конкретни области на сътрудничество – модернизацията на Митническия съюз, дигитализацията, зеления преход, науката и иновациите.

Снимка: Фейсбук „Силата на Европейския съюз не произтича единствено от мащаба на неговия пазар, а от способността му да формира политическа и икономическа интеграция около споделени ценности. В този смисъл сътрудничеството в областта на образованието играе ключова роля за възстановяването на взаимното доверие и за по-силното обвързване на Турция с европейския модел.“, подчерта Кючюк.

Специален акцент бе поставен върху ролята на университетите като мост между обществата и като устойчив фактор за изграждане на доверие отвъд рамките на класическата дипломация. Илхан Кючюк подчерта значението на академичното сътрудничество, съвместните изследвания и обменните програми като едни от най-успешните и перспективни измерения на отношенията между ЕС и Турция.

В заключение Илхан Кючюк отправи послание към студентите: „Бъдещето на отношенията между Турция и Европейския съюз ще се формира не само от политически решения, но и от знанието, създавано в университетите, и от връзките, които изграждат младите хора.“, подчерта той.