Илхан Кючюк получи награда от Техническия университет в Истанбул СНИМКИ

Евродепутатът Илхан Кючюк получи престижна награда от Техническия университет „Йълдъз“ (Yıldız Technical University) в Истанбул в признание за неговия принос към развитието на диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и Турция, както и за активната му работа в областта на образованието, науката и младежките политики.
По време на официалното събитие Илхан Кючюк изнесе лекция пред студенти и преподаватели на университета, в която представи актуален поглед върху отношенията между Турция и Европейския съюз, техните предизвикателства и възможности за развитие. Сред официалните гости на събитието беше и зам.-министърът на външните работи на Турция Мехмет Кемал Бозай.
В изказването си евродепутатът подчерта, че въпреки фактическото замразяване на процеса на присъединяване от 2018 г. насам, Турция остава ключов стратегически партньор на ЕС, с дълбока взаимна зависимост в сфери като икономиката, сигурността, образованието и научните изследвания. Той акцентира върху необходимостта от прагматичен и „позитивен дневен ред“, насочен към конкретни области на сътрудничество – модернизацията на Митническия съюз, дигитализацията, зеления преход, науката и иновациите.
Специален акцент бе поставен върху ролята на университетите като мост между обществата и като устойчив фактор за изграждане на доверие отвъд рамките на класическата дипломация. Илхан Кючюк подчерта значението на академичното сътрудничество, съвместните изследвания и обменните програми като едни от най-успешните и перспективни измерения на отношенията между ЕС и Турция.
В заключение Илхан Кючюк отправи послание към студентите: „Бъдещето на отношенията между Турция и Европейския съюз ще се формира не само от политически решения, но и от знанието, създавано в университетите, и от връзките, които изграждат младите хора.“, подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо
11:10 07.01.2026
2 Предатели много
Коментиран от #5
11:11 07.01.2026
3 От тука взел.
11:20 07.01.2026
4 Азис
11:35 07.01.2026
5 Вай, анасънъ, драги зрители !
До коментар #2 от "Предатели много":Ако симпатизираш на турските си братушки от НАТО си предател, пък ако предаваш и продаваш България на Крепостна Раша си патриот .
Коментиран от #9
11:39 07.01.2026
6 С две думи български евродепутат
11:39 07.01.2026
7 той
11:39 07.01.2026
8 Оракула от Делфи
!!!
Наградата е нещо като "патка булван" , демек да се отбие вниманието,
че го раследват за корупция в ЕО??
Поредната Турска димка на Ердоган ..."Дежа вю"!!
11:43 07.01.2026
9 Или драги зИрители както казват две
До коментар #5 от "Вай, анасънъ, драги зрители !":жени заемали поста говорителки в една телевизия пък после едната от тях в друга пък другата ту я махали ту я слагали пък не знам си какво аман от вас драги зИрители.
11:45 07.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.