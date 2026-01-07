Новини
Спортът по ТВ в сряда (7 януари)

Спортът по ТВ в сряда (7 януари)

7 Януари, 2026 10:09 706 0

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в сряда (7 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1

13.30 Футбол: Южна Корея – Иран (младежи) - Диема спорт 3

13.30 Футбол: Япония – Сирия (младежи) - Нова спорт

16.00 Футбол: Узбекистан – Ливан (младежи) - Нова спорт

18.30 Футбол: Катар – ОАЕ (младежи) - Диема спорт 3

18.30 Волейбол: Марица – Левалоа - МАХ Спорт 1

18.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Мадона ди Кампилио, първи манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3

19.00 Футбол: Наполи – Верона - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: Болоня – Аталанта - МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол: Нефтохимик – Макаби Тел Авив - МАХ Спорт 2

21.00 Футбол: Барселона – Атлетик Билбао СК на Испания - бТВ Ешкън

21.00 Волейбол: Фридрихсхафен – Левски - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Фулъм – Челси - Диема спорт

21.30 Футбол: Брайтън – Манчестър Сити - Нова спорт

21.45 Футбол: Парма – Интер - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лацио – Фиорентина - МАХ Спорт 4

21.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Мадона ди Кампилио, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3

22.00 Футбол: Бърнли – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

22.15 Футбол: Нюкасъл – Лийдс - Диема спорт 3

03.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1


