Спортът по ТВ в сряда (7 януари)

12.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
13.30 Футбол: Южна Корея – Иран (младежи) - Диема спорт 3
13.30 Футбол: Япония – Сирия (младежи) - Нова спорт
16.00 Футбол: Узбекистан – Ливан (младежи) - Нова спорт
18.30 Футбол: Катар – ОАЕ (младежи) - Диема спорт 3
18.30 Волейбол: Марица – Левалоа - МАХ Спорт 1
18.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Мадона ди Кампилио, първи манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3
19.00 Футбол: Наполи – Верона - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: Болоня – Аталанта - МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол: Нефтохимик – Макаби Тел Авив - МАХ Спорт 2
21.00 Футбол: Барселона – Атлетик Билбао СК на Испания - бТВ Ешкън
21.00 Волейбол: Фридрихсхафен – Левски - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Фулъм – Челси - Диема спорт
21.30 Футбол: Брайтън – Манчестър Сити - Нова спорт
21.45 Футбол: Парма – Интер - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лацио – Фиорентина - МАХ Спорт 4
21.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Мадона ди Кампилио, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3
22.00 Футбол: Бърнли – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
22.15 Футбол: Нюкасъл – Лийдс - Диема спорт 3
03.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА