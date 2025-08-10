Новини
Левски триумфира над Спартак Варна и остава на върха в Първа лига

10 Август, 2025 21:06 536 3

  • левски-
  • спартак варна-
  • първа лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • георги аспарухов-
  • марин петков-
  • мазир сула-
  • борислав рупанов-
  • даниел иванов-
  • спортни новини

За "сините" точни бяха Марин Петков и Борислав Рупанов

Левски триумфира над Спартак Варна и остава на върха в Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски не се отклони от победния си път и надделя с 2:1 над гостуващия Спартак Варна в първия неделен сблъсък от четвъртия кръг на Първа лига.

Още в началните минути на срещата столичани демонстрираха амбиция и класа. Марин Петков разтърси мрежата на варненци с изключително атрактивен гол със странична ножица, след като получи прецизно подаване от новото попълнение Мазир Сула при изпълнение на ъглов удар. Публиката на "Герена" избухна в аплодисменти, а Левски пое контрола върху двубоя.

В добавеното време на първата част младият талант Борислав Рупанов удвои преднината на "сините", отново след асистенция на впечатляващия Сула, който се превръща във все по-ключова фигура за тима на Хулио Веласкес.

Спартак Варна върна едно попадение чрез Даниел Иванов в 86-ата минута, но гостите не успяха да стигнат до нещо повече.

Левски затвърди лидерската си позиция, изравнявайки по точки шампиона Лудогорец – и двата отбора имат пълен актив от 12 точки след четири изиграни мача.

Варненци остават на деветото място с три точки, колкото имат и Ботев Враца и ЦСКА.

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 7. Фабио Лима, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 8. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 77. Борислав Рупанов

Спартак Варна: 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашило, 20. Деян Лозев, 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 21. Ксанди, 88. Дамян Йорданов, 7. Бернардо Коуто

Standings provided by Sofascore


Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Син Хун

    3 4 Отговор
    ЛЕВСКИ- нашия отбор, нашата любов... Си само Ти!

    21:10 10.08.2025

  • 2 ВарнаРеалност

    2 2 Отговор
    некадърните ръководители на ЧМ подариха Сула на сините , е няма такива малоумници .........

    21:35 10.08.2025

  • 3 Готини

    3 2 Отговор
    Само Левски оле оле

    21:39 10.08.2025

