Ал Насър със загуба от втородивизионен испански отбор

11 Август, 2025 08:45 283 0

Кристиано Роналдо с два гола

Ал Насър със загуба от втородивизионен испански отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал Насър загуби с 2:3 от втородивизионния испански Алмерия в предсезонна контрола.

Още в 6-ата минута Серхио Арибас откри за испанския тим, но Ал Насър, за който дебют направи Иниго Мартинес, направи пълен обрат. Той дойде с 2 гола на Кристиано Роналдо. Легендата вкара в 17-ата минута след пас на Садио Мане, а в 39-ата минута реализира и дузпа.

Четири минути след това Алмерия изравни с гол на Адриан Ембарба. Успехът за испанците дойде с второ попадение на Ембарба в 61-ата минута.

Първият официален мач за Ал Насър през новия сезон е на 19 август срещу Ал Итихад полуфинал от турнира за Суперкупата на Саудитска Арабия. Ден по-рано пък Алмерия открива кампанията си в Ла Лига 2 с домакинство на Албасете.


