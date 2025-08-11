Алваро Мората и Галатасарай се разделиха

Турският шампион Галатасарай официално прекрати договора си с испанския нападател Алваро Мората. От пресслужбата на истанбулския гранд благодариха на футболиста за лоялността и му пожелаха успех в бъдещата кариера.

Споразумението бе прекратено по взаимно съгласие, като от Милан – клубът, държащ правата на Мората, ще платят обезщетение в размер на 5 милиона евро на турския тим.

Испанецът премина под наем в Галатасарай през февруари, като договорът му трябваше да продължи до началото на следващата година. През този период нападателят изигра 16 мача, в които отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции.

По неофициална информация Мората ще се завърне в Италия и ще подсили сензацията от миналия сезон в Серия “А” – Комо. Според медиите двете страни са постигнали споразумение още миналия месец.

Според Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е около 11 милиона евро.