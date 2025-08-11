Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона прегази Комо в контрола

Барселона прегази Комо в контрола

11 Август, 2025 09:00 589 1

  • барселона-
  • футбол-
  • комо-
  • контрола

Победа с 5:0 за Барса

Барселона прегази Комо в контрола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Барселона се развихри в последната си контрола преди началото на сезона и разби водения от клубната си легенда Сеск Фабрегас тим на Комо с 5:0. По-голямата част от работата си каталунците свършиха още преди почивката, когато Фермин Лопес вкара две попадения (21', 35'), а Рафиня (37') и Ламин Ямал (42') добавиха по едно.

След почивката "блаугранас" намалиха темпото и отбелязаха само още един гол, който бе втори на сметката на Ямал (49') за вечерта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шампоанска лига

    0 1 Отговор
    Също като уефски, дето трябвало с 6,7 на нула да бият, ама замалко не успели.

    09:51 11.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ