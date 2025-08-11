Барселона прегази Комо в контрола

Отборът на Барселона се развихри в последната си контрола преди началото на сезона и разби водения от клубната си легенда Сеск Фабрегас тим на Комо с 5:0. По-голямата част от работата си каталунците свършиха още преди почивката, когато Фермин Лопес вкара две попадения (21', 35'), а Рафиня (37') и Ламин Ямал (42') добавиха по едно.

След почивката "блаугранас" намалиха темпото и отбелязаха само още един гол, който бе втори на сметката на Ямал (49') за вечерта.