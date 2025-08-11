Тотнъм с интерес към крило на Манчестър Сити

Тотнъм проявява сериозен интерес към бразилския нападател Савиньо от Манчестър Сити, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “X”.
Според източника, клубовете са започнали преговори, а самият 21-годишен футболист не възразява срещу трансфера.
Отбелязва се, че мениджърът на “шпорите” Томас Франк лично е одобрил Савиньо и е щастлив от възможността да работи с него.
🚨⚪️ EXCL: Tottenham open club to club talks to sign Savinho from Man City!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Negotiations ongoing between Spurs and City, also understand Savinho’s open to the move if the clubs can agree on fee.#THFC boss Thomas Frank indicated Savinho as ideal player.@MatteMoretto 🫱🏻🫲🏽 pic.twitter.com/4n1vD2sXUF
Футболистът е на 21 години, като играе на Стария континент от 2022 г. когато премина от Атлетико Минейро в нидерландския ПСВ Айндховен.
Миналият сезон крилото изигра 48 мача за „гражданите“ във всички турнир, отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции. Договорът му с английския клуб е до лятото на 2029 г.
Според портала Transfermarkt стойността му възлиза на 50 милиона евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА