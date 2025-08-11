Новини
Тотнъм с интерес към крило на Манчестър Сити

11 Август, 2025 10:00 386 0

  • савиньо-
  • манчестър сити-
  • футбол

Според източника, клубовете са започнали преговори, а самият 21-годишен футболист не възразява срещу трансфера

Тотнъм с интерес към крило на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тотнъм проявява сериозен интерес към бразилския нападател Савиньо от Манчестър Сити, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “X”.

Според източника, клубовете са започнали преговори, а самият 21-годишен футболист не възразява срещу трансфера.

Отбелязва се, че мениджърът на “шпорите” Томас Франк лично е одобрил Савиньо и е щастлив от възможността да работи с него.

Футболистът е на 21 години, като играе на Стария континент от 2022 г. когато премина от Атлетико Минейро в нидерландския ПСВ Айндховен.

Миналият сезон крилото изигра 48 мача за „гражданите“ във всички турнир, отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции. Договорът му с английския клуб е до лятото на 2029 г.

Според портала Transfermarkt стойността му възлиза на 50 милиона евро.


