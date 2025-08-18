Новини
Звездата ни във фигурното пързаляне разкри своята рецепта за щастие

18 Август, 2025 19:59 850 4

  • александра фейгин-
  • халкидики-
  • фигурно пързаляне-
  • спорт

Това лято Алекснадра посети и Дубай, откъдето впечатли със секси изрязана рокля

Звездата ни във фигурното пързаляне разкри своята рецепта за щастие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата ни във фигурното пързаляне Александра Фейгин избра Халкидики за своята лятна ваканция. Участничката на олимпиадата в Пекин 2022, която взе квота и за Зимните игри в Милано и Кортина д’Ампецо 2026, отмаря в курорта Калитея.

Неговото постоянно население е около 1000 души, но през топлите месеци той привлича тълпи от туристи със своите плажове, обградени от борови гори, тюркоазено море, красиви крайбрежни паркове, открити заведения, предлагащи прясна морска храна, и оживен нощен живот.

Фейгин публикува серия от снимки в “Инстаграм” и написа: “Палми, плаж и кафе = ЩАСТИЕ”.

Това лято Алекснадра посети и Дубай, откъдето впечатли със секси изрязана рокля.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
  • 1 Ко речи?

    1 3 Отговор
    ∅ 10

    20:08 18.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    8 0 Отговор
    Ето това е красиво момиче! 100% естествена красота

    20:14 18.08.2025

  • 3 Започват

    0 4 Отговор
    Да ми стават гнусни. Отвратителни жени.

    20:21 18.08.2025

  • 4 Коста

    3 1 Отговор
    Дали се покрива в моята рецепта, секс, секс, секс със Щонова и още секс

    20:26 18.08.2025

