Звездата ни във фигурното пързаляне разкри своята рецепта за щастие

Звездата ни във фигурното пързаляне Александра Фейгин избра Халкидики за своята лятна ваканция. Участничката на олимпиадата в Пекин 2022, която взе квота и за Зимните игри в Милано и Кортина д’Ампецо 2026, отмаря в курорта Калитея.

Неговото постоянно население е около 1000 души, но през топлите месеци той привлича тълпи от туристи със своите плажове, обградени от борови гори, тюркоазено море, красиви крайбрежни паркове, открити заведения, предлагащи прясна морска храна, и оживен нощен живот.

Фейгин публикува серия от снимки в “Инстаграм” и написа: “Палми, плаж и кафе = ЩАСТИЕ”.

Това лято Алекснадра посети и Дубай, откъдето впечатли със секси изрязана рокля.