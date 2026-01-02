Арне Слот: Съдийските решения ни ощетяват, а дузпите срещу Ливърпул валят с лекота

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, не скри разочарованието си след безголовото равенство срещу Лийдс Юнайтед на „Анфийлд“ в 19-ия кръг на Висшата лига. Холандският специалист откровено изрази недоволството си от съдийските отсъждания, които според него системно ощетяват „червените“.

След последния съдийски сигнал Слот бе категоричен, че основната причина за изпуснатите точки е неефективността в нападение. „Най-простият отговор е – гол. Срещу отбор, който се брани компактно, трябва да намериш начин да пробиеш защитата. Опитахме различни подходи – статични положения, индивидуални пробиви, но топката така и не влезе във вратата“, сподели наставникът. Той подчерта, че Ливърпул е тимът с най-висок процент владение на топката в лигата, но това не се превръща автоматично в голови положения. „Срещу нисък блок се изисква скорост, креативност и специални индивидуални действия, за да се създаде числено превъзходство“, допълни Слот.

В хода на срещата не липсваха спорни моменти. През първото полувреме Юго Екитике поиска дузпа, но реферът подмина ситуацията. Слот коментира: „Ако Юго беше паднал, вероятно щеше да получим дузпа. Но той остана на крака – и това ни коства отсъждане в наша полза. През сезона неведнъж сме били фаулирани в наказателното поле, но дузпа така и не получаваме.“

Мениджърът на Ливърпул изрази недоумение от тенденцията „леките“ дузпи да се отсъждат срещу неговия отбор, докато в тяхна полза подобни ситуации се игнорират. „Срещу Брентфорд например Коди Гакпо бе фаулиран, но съдията реши да не свири дузпа. Може би затова нашите играчи се опитват да останат на крака, а не да симулират. Виждам как футболисти от други отбори падат при всеки контакт, но ние не го правим“, заяви Слот.

В заключение Арне Слот подчерта, че Ливърпул е получил едва една дузпа от началото на кампанията – нещо, което според него е необяснимо за отбор, който доминира във владението на топката. „Няма да насърчавам играчите си да падат лесно. Това не е нашият стил. Стоим здраво на краката си и играем честно“, завърши треньорът.