Владимир Иванов: Не се сбъднаха прогнозите, че въвеждането на еврото ще катастрофира

Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре!
Това каза пред БНР Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото и категорично подчерта:
"Няма идея за удължаване на срока, в който ще се използва лева, паралелно с еврото. Ние изпълняваме закона, а той разпорежда срокът да е един месец - до 31 януари. Не виждам никаква причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре. Само след около 10 дни паричната маса от левове ще е много малка. Системата се справи много добре.... 46% от паричната маса вече е в БНБ. Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че по-добре вървим от Хърватия.... Големите търговски фирми, не само веригите за хранителни стоки, повсеместно понесоха най-сериозния тласък в началото, тъй като подпомогнаха банковата система в този процес. Сериозният бизнес в България се отнесе много отговорно, благодаря и на дейността на банките, затова виждаме и тези резултати".
Той допълни, че мястото на страната ни е в Европа и твърдения, че ще се връща лева след месец, са заблуди и митологеми:
"Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки сега в еврозоната, както говорят някои. Икономики като тези на страните в еврозоната не е лесно да паднат. По-добрата позиция е да избереш там, където има повече икономическа и финансова сила, отколкото да останеш сам в бурните ветрове на новата геополитическа обстановка".
Около 7% са нарушенията от извършените проверки, съобщи Иванов и коментира:
"Резултатите от проверките показват, че много малка част от хората, от фирмите, от различните браншове не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона".
При основните хранителни продукти няма проблем с цените след въвеждането на еврото, изтъкна още Владимир Иванов, който е и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата.
"Цените се движат от пазарни фактори.... Потребителската кошница е толкова, колкото е в същия момент на миналата година - 51 евро. Това са данни, които показват, че имаме стабилен пазар, а мъничко инфлация е неизбежна, няма как да не се случи".
Не ми е известно да има промяна в банковите лихви, каза Иванов, но уточни, че не е следен този показател от Координационния център.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От де
Коментиран от #8
10:50 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
10:50 11.01.2026
4 То било въведено безкешово
10:52 11.01.2026
5 Последния Софиянец
10:52 11.01.2026
6 Някой
Но тогава сегашната власт ще я няма, а отговорните лица ще говорят, че не са знаели, че са изпълнявали заповеди и т. н. Т.е., ще бягат от всякаква отговорност. Подобно на провала с конституционните промени.
10:54 11.01.2026
7 ахаха
10:54 11.01.2026
8 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
До коментар #1 от "От де":Е КАК ОТКЪДЕ!?
ПЪЛНО Е С ТАКИВА OTPEПKИ 😝
ТОВА СА СКЪПО ПЛАТЕНИ ПАPA3ИТИ, ПОВТАРЯЩИ МАНТРИ В УСЛУГА НА УПPABЛЯBAЩATA УTAЙKA.
10:55 11.01.2026
9 Пази главата
10:55 11.01.2026
10 Евро репи
10:55 11.01.2026
11 така е ребята
Коментиран от #21
10:55 11.01.2026
12 Езвенете
10:55 11.01.2026
13 Боже
10:56 11.01.2026
14 абе
10:56 11.01.2026
15 дядо поп
10:56 11.01.2026
16 Истината
10:56 11.01.2026
17 78291
10:57 11.01.2026
18 Т.КОЛЕВ
И ТАКИВА УПРАВНИЦИ КОЙТО НЕ ЗЯЧИТАТ ВОЛЯТА НА НАРОДА И.СИ.ПРЯВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ЩЕ СИ ХОДЯТ ЗАЕДНО ПРИ ЕВРОТО.
10:58 11.01.2026
19 Емигрант
10:58 11.01.2026
20 Майк Алън Патън
И той почна да се запъва , незнаещ какво да каже ! Мънка , увърта , заеква и накрая нищо конкретно не каза !
А въпросът си беше ЯСЕН , ДИРЕКТЕН и КОНКРЕТЕН !
10:58 11.01.2026
21 Само смет в тези нпо
До коментар #11 от "така е ребята":Какво повтаряш едно и също, бе тролетарий, за повече ум не ви стига нали?
10:59 11.01.2026
22 Благой
11:00 11.01.2026
23 Владимир Иванов!!
11:02 11.01.2026
24 Бънджи
11:03 11.01.2026
25 ООрана държава
11:04 11.01.2026
26 Гост
11:05 11.01.2026
27 И Киев е Руски
11:06 11.01.2026
28 Фен
11:11 11.01.2026
29 Хайде някое ППрограмистче
11:12 11.01.2026
30 абе
11:12 11.01.2026
31 Краставица с два домата и сиренье
11:14 11.01.2026
32 Доктора
11:14 11.01.2026
33 Кого залъгваш, бе Иванов?
Кауфланд и другите вериги не са пример! Там е друго, но знаеш ли изобщо, какво се случва?
Вчера пазарувах от кварталните магазичета около Плиска! Никой не връща в евро!
В една банка ми отказаха смяга, поради липса на налично евро, а в чейнч бюрото ми обмениха!
Еврото е катастрофа, а ти си мтой на стола за да ни харчиш парите, като ни лъжеш и за това си получаваш тлъстата заплата!
11:15 11.01.2026
34 Факти
11:16 11.01.2026
35 Андрешко
Той все прав.
Само другите виновни.
За всичко.
Хе, хееее…
11:17 11.01.2026
36 гол охлюв
поизчезнат връмбари паразити и калинки
11:17 11.01.2026
37 Гост
11:18 11.01.2026
38 БОГ ДА ПАЗИ БЕДНЯЦИТР🇧🇬
11:19 11.01.2026