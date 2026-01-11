Новини
Владимир Иванов: Не се сбъднаха прогнозите, че въвеждането на еврото ще катастрофира

11 Януари, 2026 11:43, обновена 11 Януари, 2026 10:47

Няма идея за удължаване на срока за използване на лева, заяви председателят на Координационния център за еврото

Снимка: БГНЕС
Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре!

Това каза пред БНР Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото и категорично подчерта:

"Няма идея за удължаване на срока, в който ще се използва лева, паралелно с еврото. Ние изпълняваме закона, а той разпорежда срокът да е един месец - до 31 януари. Не виждам никаква причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре. Само след около 10 дни паричната маса от левове ще е много малка. Системата се справи много добре.... 46% от паричната маса вече е в БНБ. Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че по-добре вървим от Хърватия.... Големите търговски фирми, не само веригите за хранителни стоки, повсеместно понесоха най-сериозния тласък в началото, тъй като подпомогнаха банковата система в този процес. Сериозният бизнес в България се отнесе много отговорно, благодаря и на дейността на банките, затова виждаме и тези резултати".

Той допълни, че мястото на страната ни е в Европа и твърдения, че ще се връща лева след месец, са заблуди и митологеми:

"Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки сега в еврозоната, както говорят някои. Икономики като тези на страните в еврозоната не е лесно да паднат. По-добрата позиция е да избереш там, където има повече икономическа и финансова сила, отколкото да останеш сам в бурните ветрове на новата геополитическа обстановка".

Около 7% са нарушенията от извършените проверки, съобщи Иванов и коментира:

"Резултатите от проверките показват, че много малка част от хората, от фирмите, от различните браншове не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона".

При основните хранителни продукти няма проблем с цените след въвеждането на еврото, изтъкна още Владимир Иванов, който е и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата.

"Цените се движат от пазарни фактори.... Потребителската кошница е толкова, колкото е в същия момент на миналата година - 51 евро. Това са данни, които показват, че имаме стабилен пазар, а мъничко инфлация е неизбежна, няма как да не се случи".

Не ми е известно да има промяна в банковите лихви, каза Иванов, но уточни, че не е следен този показател от Координационния център.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От де

    43 5 Отговор
    ги намирате такива умници ?

    Коментиран от #8

    10:50 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    35 8 Отговор
    Ново евро няма.Хората си плащат с левове.Трябва да се продължи двойното плащане.

    10:50 11.01.2026

  • 4 То било въведено безкешово

    27 5 Отговор
    Аз евро не съм виждал въведено, навсякъде се плаща с левове. Само на табелките с цените стои турският полумесец на еврото

    10:52 11.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Тръмп отваря втори фронт и Райхсмарката си отива.

    10:52 11.01.2026

  • 6 Някой

    29 6 Отговор
    Пич, периода на въвеждането на еврото никога не е бил обявяван за катастрофа. Катастрофата тепърва предстои, но тя ще се развива във времето. Няма да се случи със щракване с пръсти.
    Но тогава сегашната власт ще я няма, а отговорните лица ще говорят, че не са знаели, че са изпълнявали заповеди и т. н. Т.е., ще бягат от всякаква отговорност. Подобно на провала с конституционните промени.

    10:54 11.01.2026

  • 7 ахаха

    21 1 Отговор
    Ама и цените не мръднаха

    10:54 11.01.2026

  • 8 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "От де":

    Е КАК ОТКЪДЕ!?
    ПЪЛНО Е С ТАКИВА OTPEПKИ 😝
    ТОВА СА СКЪПО ПЛАТЕНИ ПАPA3ИТИ, ПОВТАРЯЩИ МАНТРИ В УСЛУГА НА УПPABЛЯBAЩATA УTAЙKA.

    10:55 11.01.2026

  • 9 Пази главата

    19 3 Отговор
    Като няма пасти, яжте евро

    10:55 11.01.2026

  • 10 Евро репи

    23 3 Отговор
    Добре, че медиите ги вадят тези предатели, та като им дойде реда да няма проблем с конфискацията на имуществото и присъдата!

    10:55 11.01.2026

  • 11 така е ребята

    3 9 Отговор
    Важното е, че едно българско Евро е 1.16 американски долара.

    Коментиран от #21

    10:55 11.01.2026

  • 12 Езвенете

    14 2 Отговор
    Може пак да ме изтриете, но това няма да помогне на този да проумее!

    10:55 11.01.2026

  • 13 Боже

    16 3 Отговор
    Ама и координационен център за еврото ли сме имали? А аз се чудя защо всичко върви толкова добре.

    10:56 11.01.2026

  • 14 абе

    8 8 Отговор
    Къде се скри Копейкин?

    10:56 11.01.2026

  • 15 дядо поп

    16 2 Отговор
    Този не стига , че прилича на Дани Девито , ами е и по изпечен мошеник и лъжец от колкото Дани превъплъщава на големия екран.

    10:56 11.01.2026

  • 16 Истината

    5 2 Отговор
    ТЕ АКО СА УМНИЦИ СИ ТУРЯТ САМИ ВЪЖЕТО

    10:56 11.01.2026

  • 17 78291

    11 2 Отговор
    Твоя шеф разправяше за хаус,на него в главата му е само хаус поръчки, чекмеджета сакове

    10:57 11.01.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    11 2 Отговор
    ОЩЕ ПЪТУВА МАЛКО ПО КЪСНО ЩЕ КАТЕСТРОФИРАТ.
    И ТАКИВА УПРАВНИЦИ КОЙТО НЕ ЗЯЧИТАТ ВОЛЯТА НА НАРОДА И.СИ.ПРЯВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ЩЕ СИ ХОДЯТ ЗАЕДНО ПРИ ЕВРОТО.

    10:58 11.01.2026

  • 19 Емигрант

    14 2 Отговор
    Това "гибралтарско макаче" е сътворено само от лъжа и измама ! Излизаше и лъжеше, че няма спекула и говореше само за средни цени и борси, сега излиза и баламосва за еврото, отвратителен макак ! Честните репортери показват едно, това нещо говори противоположното ? България е територия на лъжата и манипулацията защото населението позволява това !

    10:58 11.01.2026

  • 20 Майк Алън Патън

    16 2 Отговор
    Този индивид бе попитан в ефир - обосновано ли е вдигането на цената на лични карти от 18 на 30 лева ?
    И той почна да се запъва , незнаещ какво да каже ! Мънка , увърта , заеква и накрая нищо конкретно не каза !
    А въпросът си беше ЯСЕН , ДИРЕКТЕН и КОНКРЕТЕН !

    10:58 11.01.2026

  • 21 Само смет в тези нпо

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "така е ребята":

    Какво повтаряш едно и също, бе тролетарий, за повече ум не ви стига нали?

    10:59 11.01.2026

  • 22 Благой

    13 2 Отговор
    ПОГЛЕДНЕТЕ УМНАТА МУ ФИЗИОНОМИЯ ИМА ФИЗИОНОМИЯ НА СКОРОШЕНПАЦИЕНТ ИЗЛЯЗЪЛ ОТ ПСИ ...ТО

    11:00 11.01.2026

  • 23 Владимир Иванов!!

    14 2 Отговор
    Цените в Магазините скачат всеки де Нагоре!!! М. А. Й. Н. А. Т. А. Т. И на ТЕБ и ЕВРОТО!!

    11:02 11.01.2026

  • 24 Бънджи

    10 3 Отговор
    Приемането на еврото не е катастрофа, а скок в бездната без бънджи.

    11:03 11.01.2026

  • 25 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Прогнозата беше на бойко за апокалипсис, крах, хаос и мизерия през януари без неговото правителство

    11:04 11.01.2026

  • 26 Гост

    9 1 Отговор
    Кон с капаци виждали ли сте? Ей го - на.

    11:05 11.01.2026

  • 27 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Тъпан.р

    11:06 11.01.2026

  • 28 Фен

    4 1 Отговор
    Ама екстра сме. Цените на услугите са увеличени с между 30 и 50 процента. Следят се само цените на млечни продукти на промоция, произведени основно от имитиращи продукти, които купуват само пенсионерите и безработните. И това не е заради еврото, а заради малоумната организация по въвеждането му. Колкото повече контрол, толкова по - крив пазар. А най-лошото предстои. Почваме да плащаме дълговете на Франция и войната на урсулите в Украйна.

    11:11 11.01.2026

  • 29 Хайде някое ППрограмистче

    2 1 Отговор
    Да направи сайт "Черно евро", където да са посочени всички сигнали за високи цени, злоупотреби, липса на евро!

    11:12 11.01.2026

  • 30 абе

    4 1 Отговор
    прогнозите бяха че цените ще се вдигнат и те се вдигнаха ... ЗАКРИВАЙ!

    11:12 11.01.2026

  • 31 Краставица с два домата и сиренье

    2 1 Отговор
    Доста тъпа констатация. Не само "въвеждането на еврото" в тутууландия се очертава като катастрофа, но и цялата еврозона може да се срине. Не заради самото евро, не заради проблемите на Германия, Франция и ЕЦБ, а заради спекулата с шопската салата.

    11:14 11.01.2026

  • 32 Доктора

    2 1 Отговор
    Ей такива мижитурки, като тоя излизат да ни обясняват, колко хубаво си живеем и как всичко е цветя и рози. Абе Тея нефелници на кой свят живеят? Имам чувството,че са от някоя паралелна вселена. В магазин не влизат ли? Цените не виждат ли? Или вярват в инфлацията под 3% . А най-лошото е, че заплатите им идват от нашите данъци, т.е. ние им плащаме да ни лъжат.Даже координационен център си направили, за да ни лъжат още по-добре. Срам и позор. Искам на тоя да му обявят колко му е заплатата. На бас се хващам, че тая калинка взема 5 цифрена сума на месец от нашите пари.

    11:14 11.01.2026

  • 33 Кого залъгваш, бе Иванов?

    3 2 Отговор
    Еврото боксува!
    Кауфланд и другите вериги не са пример! Там е друго, но знаеш ли изобщо, какво се случва?
    Вчера пазарувах от кварталните магазичета около Плиска! Никой не връща в евро!
    В една банка ми отказаха смяга, поради липса на налично евро, а в чейнч бюрото ми обмениха!
    Еврото е катастрофа, а ти си мтой на стола за да ни харчиш парите, като ни лъжеш и за това си получаваш тлъстата заплата!

    11:15 11.01.2026

  • 34 Факти

    3 1 Отговор
    Еврото го приехме преди 25 години. Много шум за нищо.

    11:16 11.01.2026

  • 35 Андрешко

    3 2 Отговор
    по навик си драска против всеки и всичко.
    Той все прав.
    Само другите виновни.
    За всичко.
    Хе, хееее…

    11:17 11.01.2026

  • 36 гол охлюв

    2 0 Отговор
    Не се сбъднаха прогнозите, че въвеждането на еврото ще
    поизчезнат връмбари паразити и калинки

    11:17 11.01.2026

  • 37 Гост

    1 1 Отговор
    Поредният заситен кон с капаци, цвили в полза на хранилката си

    11:18 11.01.2026

  • 38 БОГ ДА ПАЗИ БЕДНЯЦИТР🇧🇬

    1 2 Отговор
    Да ама НЕ 🤬 защото хората още си хапват храната от миналата година празниците свършиха и още си пазаруват в БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ🇧🇬 ЕЙЙЙЙ СЕГА ЗАПОЧВА АДА НА БЪЛГАРИТЕ за пояснение пребрахте в банките откраднатите левчета само на БГ милионерите набутахте фалшивите евраци💶 на 💩 ЕС 🇪🇺 на глупаците 🇧🇬

    11:19 11.01.2026

