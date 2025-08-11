Волейболният Левски София стартира лятната си подготовка с амбиция за нови успехи

Волейболният Левски София, който тази година триумфира с шампионската титла и Купата на България при мъжете, даде старт на лятната си подготовка. В спортната зала на "сините" вече кипи оживление, а треньорският щаб залага на интензивни тренировки и нови тактически схеми, с които да затвърди доминацията си през предстоящия сезон.

Към състава на Левски съвсем скоро ще се присъедини и най-новото попълнение – талантливият Юлиан Вайзиг, който се очаква да внесе свежест и допълнителна класа в отбора.

Националните състезатели на клуба ще се включат в подготовката веднага след края на Световното първенство.

Любопитен акцент тази година е, че за първи път преди началото на сезона в тренировъчния процес се включиха и дамският тим на Левски, както и всички юношески и девически формации. Това обединение на различните възрастови групи под един покрив създаде истински празник на волейбола и даде заявка за силно представяне на всички фронтове.