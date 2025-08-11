Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболният Левски София стартира лятната си подготовка с амбиция за нови успехи

Волейболният Левски София стартира лятната си подготовка с амбиция за нови успехи

11 Август, 2025 21:54 399 0

  • волейбол-
  • левски-
  • софия-
  • шампионската титла -
  • купата на българия-
  • старт -
  • лятната сподготовка-
  • зала

Тази година за първи път преди началото на сезона в тренировъчния процес се включиха и дамският, както и всички юношески и девически формации

Волейболният Левски София стартира лятната си подготовка с амбиция за нови успехи - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният Левски София, който тази година триумфира с шампионската титла и Купата на България при мъжете, даде старт на лятната си подготовка. В спортната зала на "сините" вече кипи оживление, а треньорският щаб залага на интензивни тренировки и нови тактически схеми, с които да затвърди доминацията си през предстоящия сезон.

Към състава на Левски съвсем скоро ще се присъедини и най-новото попълнение – талантливият Юлиан Вайзиг, който се очаква да внесе свежест и допълнителна класа в отбора.

Националните състезатели на клуба ще се включат в подготовката веднага след края на Световното първенство.

Любопитен акцент тази година е, че за първи път преди началото на сезона в тренировъчния процес се включиха и дамският тим на Левски, както и всички юношески и девически формации. Това обединение на различните възрастови групи под един покрив създаде истински празник на волейбола и даде заявка за силно представяне на всички фронтове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ