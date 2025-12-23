Спортът по ТВ във вторник (23 декември)

14:30 Футбол: КАН / Конго – Бенин - МАХ Спорт 4
14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, жени - Евроспорт 1
15:45 Футбол: Ал Хюсеин – Ахал - Нова спорт
16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, мъже - Евроспорт 1
17:00 Футбол: КАН / Сенегал – Ботсвана - МАХ Спорт 4
18:00 Футбол: Ал Сад – Шабаб Ал Ахли - Нова спорт
19:15 Баскетбол: Локомотив Пд – Балкан - МАХ Спорт 2
19:30 Футбол: КАН / Нигерия – Танзания - МАХ Спорт 3
19:45 Баскетбол: Фенербахче – Барселона - МАХ Спорт 1
20:15 Футбол: Ал Итихад – Насаф - Нова спорт
22:00 Футбол: КАН / Танзания – Уганда - МАХ Спорт 4
22:00 Футбол: Арсенал – Кристъл Палас - Диема спорт 2
22:45 Футбол: Витория (Гимараеш) – Спортинг - Ринг тв
23:00 Хокей - НХЛ / Торонто – Питсбърг - МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА