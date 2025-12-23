Новини
Спортът по ТВ във вторник (23 декември)

Спортът по ТВ във вторник (23 декември)

23 Декември, 2025

Футбол, баскетбол, колокрос и хокей в ефира днес

14:30 Футбол: КАН / Конго – Бенин - МАХ Спорт 4

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, жени - Евроспорт 1

15:45 Футбол: Ал Хюсеин – Ахал - Нова спорт

16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, мъже - Евроспорт 1

17:00 Футбол: КАН / Сенегал – Ботсвана - МАХ Спорт 4

18:00 Футбол: Ал Сад – Шабаб Ал Ахли - Нова спорт

19:15 Баскетбол: Локомотив Пд – Балкан - МАХ Спорт 2

19:30 Футбол: КАН / Нигерия – Танзания - МАХ Спорт 3

19:45 Баскетбол: Фенербахче – Барселона - МАХ Спорт 1

20:15 Футбол: Ал Итихад – Насаф - Нова спорт

22:00 Футбол: КАН / Танзания – Уганда - МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Арсенал – Кристъл Палас - Диема спорт 2

22:45 Футбол: Витория (Гимараеш) – Спортинг - Ринг тв

23:00 Хокей - НХЛ / Торонто – Питсбърг - МАХ Спорт 3


