Новини
Спорт »
Световен футбол »
Еспаньол с нов подвиг: Обърна Атлетик Билбао и продължава победния си марш в Ла Лига

Еспаньол с нов подвиг: Обърна Атлетик Билбао и продължава победния си марш в Ла Лига

23 Декември, 2025 07:03 536 0

  • еспаньол -
  • ла лига-
  • атлетик билбао-
  • футбол-
  • испания

Каталунците се наложиха като гости в двубой от 17-ия кръг

Еспаньол с нов подвиг: Обърна Атлетик Билбао и продължава победния си марш в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Еспаньол демонстрира впечатляваща форма в испанската Ла Лига, след като постигна пета поредна победа, този път на терена на Атлетик Билбао. Каталунците се наложиха с 2:1 като гости в двубой от 17-ия кръг, с което затвърдиха амбициите си за челните позиции в първенството.

Домакините от Билбао стартираха по-уверено и поведоха в резултата чрез Алекс Беренгер, който се разписа в 38-ата минута.

Радостта на баските обаче бе краткотрайна – само шест минути по-късно Карлос Ромеро възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

След почивката Еспаньол продължи да натиска и в 52-ата минута Пере Мия реализира победното попадение, с което обърна развоя на срещата и донесе ценни три точки на своя тим.

Така Еспаньол вече има 10 победи през сезона и се изкачи на пето място в класирането, като продължава да впечатлява с постоянството си. За Атлетик Билбао това бе девето поражение от началото на кампанията и второ поредно, което ги оставя на осмата позиция в таблицата.

В следващия кръг Еспаньол ще приеме лидера Барселона на 3 януари, в дерби, което обещава много емоции. Атлетик Билбао пък ще гостува на Осасуна в същия ден, в опит да прекъсне негативната си серия.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ