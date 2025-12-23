Еспаньол с нов подвиг: Обърна Атлетик Билбао и продължава победния си марш в Ла Лига

Еспаньол демонстрира впечатляваща форма в испанската Ла Лига, след като постигна пета поредна победа, този път на терена на Атлетик Билбао. Каталунците се наложиха с 2:1 като гости в двубой от 17-ия кръг, с което затвърдиха амбициите си за челните позиции в първенството.

Домакините от Билбао стартираха по-уверено и поведоха в резултата чрез Алекс Беренгер, който се разписа в 38-ата минута.

Радостта на баските обаче бе краткотрайна – само шест минути по-късно Карлос Ромеро възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

След почивката Еспаньол продължи да натиска и в 52-ата минута Пере Мия реализира победното попадение, с което обърна развоя на срещата и донесе ценни три точки на своя тим.

Така Еспаньол вече има 10 победи през сезона и се изкачи на пето място в класирането, като продължава да впечатлява с постоянството си. За Атлетик Билбао това бе девето поражение от началото на кампанията и второ поредно, което ги оставя на осмата позиция в таблицата.

В следващия кръг Еспаньол ще приеме лидера Барселона на 3 януари, в дерби, което обещава много емоции. Атлетик Билбао пък ще гостува на Осасуна в същия ден, в опит да прекъсне негативната си серия.







