Септември София и Лудогорец определят последния 1/4 финалист за Купата на България

Септември София и Лудогорец слагат край на програмата на 1/8 финалите в Sesame Купа на България със среща помежду си на 15 декември (понеделник). Двубоят ще се проведе на стадион "Локомотив" в София и стартира в 17:30 часа. Главен съдия на мача е Стоян Арсов.

Септември се класира за настоящата фаза в турнира след отстраняване на Спортист в Своге - 2:0. Възпитаниците на Славко Матич са най-слабият домакин в efbet Лига с постигнати дотук 2 победи, 1 равенство и 6 загуби при обща голова разлика 10:18. Срещата ще пропусне наказаният Йоан Бауренски.

Лудогорец преодоля трудно бургаския Черноморец като гост с 3:2, за да се класира сред 16-те най-добри в турнира. "Орлите" са третият най-добър гост в родния елит с 4 успеха, 4 ремита и 1 поражение, дошло при 4:5 срещу ЦСКА 1948. Поради лични причини старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо няма да води разградчани в днешния мач, като на пейката ще го замени неговият помощник Микаел Старе. От клуба дадоха медицински ъпдейт относно контузените - Агибу Камара бе опериран и ще се възстановява 4 месеца, докато Едвин Куртулуш и Йоел Андерсон продължават възстановяването и ще се присъединят към тренировките на Лудогорец през януари.

Последният мач между двата тима се изигра преди по-малко от месец, когато отново в столицата Лудогорец надделя над Септември с 2:0. В официалния дебют на новия старши треньор Пер-Матиас Хьогмо в родното първенство точни за "орлите" бяха Ивайло Чочев и Диниш Алмейда.

Пропуски за срещата могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" непосредствено преди началото ѝ.