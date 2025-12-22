Коул Палмър и новата му муза: Романтика и светски емоции в сърцето на Лондон

Лондонските светлини отново осветиха личния живот на една от най-ярките звезди на Челси – Коул Палмър. Младият футболен талант, който неведнъж е впечатлявал феновете с изключителните си умения на терена, този път привлече вниманието далеч от футболната арена.

Папарашки обективи уловиха 23-годишния Палмър в компанията на ослепителната блондинка Оливия Холдър по време на разходка из магичния Winter Wonderland – една от най-популярните зимни атракции в британската столица. Въпреки опитите си да остане неразпознат, скрит зад маска, футболистът не успя да избегне любопитните погледи.

Романтичната атмосфера на празничния панаир вдъхнови Палмър да демонстрира не само спортния си хъс, но и завидна точност в игрите, като спечели две огромни плюшени мечки за своята спътница.

Оливия, която неотдавна сподели снимка от стадион „Стамфорд Бридж“ в социалните мрежи, предизвика буря от коментари сред феновете на Челси. Мнозина я поздравиха за това, че вдъхновява Палмър да се завърне към върховата си форма. Слуховете за новата им връзка се засилиха, след като Оливия публикува кадри с пищен букет и кафе в парка, като последователите ѝ веднага заподозряха, че мистериозният кавалер е именно Коул.

Любопитното е, че точно преди година Палмър бе забелязан на същото събитие с бившата си приятелка Кони Грейс, но двамата се разделиха през юни след едногодишна връзка.

Днес изглежда, че младата надежда на английския футбол е открил ново вдъхновение в лицето на Оливия Холдър – дама с изискан стил и внимателно подбран кръг от последователи в Instagram. Дали тази романтична приказка ще продължи, предстои да разберем, но едно е сигурно – любовният живот на Коул Палмър отново е под светлините на прожекторите.