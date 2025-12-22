Новини
Спорт »
Световен футбол »
Коул Палмър и новата му муза: Романтика и светски емоции в сърцето на Лондон

Коул Палмър и новата му муза: Романтика и светски емоции в сърцето на Лондон

22 Декември, 2025 23:44 614 3

  • коул палмър-
  • оливия холдър-
  • челси-
  • футбол-
  • връзка-
  • winter wonderland-
  • лондон-
  • светски живот-
  • instagram-
  • нова двойка

Папарашки обективи уловиха 23-годишния футболист в компанията на ослепителната блондинка Оливия Холдър

Коул Палмър и новата му муза: Романтика и светски емоции в сърцето на Лондон - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лондонските светлини отново осветиха личния живот на една от най-ярките звезди на Челси – Коул Палмър. Младият футболен талант, който неведнъж е впечатлявал феновете с изключителните си умения на терена, този път привлече вниманието далеч от футболната арена.

Папарашки обективи уловиха 23-годишния Палмър в компанията на ослепителната блондинка Оливия Холдър по време на разходка из магичния Winter Wonderland – една от най-популярните зимни атракции в британската столица. Въпреки опитите си да остане неразпознат, скрит зад маска, футболистът не успя да избегне любопитните погледи.

Романтичната атмосфера на празничния панаир вдъхнови Палмър да демонстрира не само спортния си хъс, но и завидна точност в игрите, като спечели две огромни плюшени мечки за своята спътница.

Оливия, която неотдавна сподели снимка от стадион „Стамфорд Бридж“ в социалните мрежи, предизвика буря от коментари сред феновете на Челси. Мнозина я поздравиха за това, че вдъхновява Палмър да се завърне към върховата си форма. Слуховете за новата им връзка се засилиха, след като Оливия публикува кадри с пищен букет и кафе в парка, като последователите ѝ веднага заподозряха, че мистериозният кавалер е именно Коул.

Любопитното е, че точно преди година Палмър бе забелязан на същото събитие с бившата си приятелка Кони Грейс, но двамата се разделиха през юни след едногодишна връзка.

Днес изглежда, че младата надежда на английския футбол е открил ново вдъхновение в лицето на Оливия Холдър – дама с изискан стил и внимателно подбран кръг от последователи в Instagram. Дали тази романтична приказка ще продължи, предстои да разберем, но едно е сигурно – любовният живот на Коул Палмър отново е под светлините на прожекторите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туй

    1 1 Отговор
    нещо..... нИ мяза на нищо.

    Коментиран от #2

    23:56 22.12.2025

  • 2 А ти виждал ли си Кол Палмър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Туй":

    На кво прилича?

    00:22 23.12.2025

  • 3 Стенли

    0 0 Отговор
    Момата доста големи еърбеци има поне ще му е меко

    00:38 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ