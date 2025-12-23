Новини
Жертви на Джефри Епстийн разкритикуваха частичното разсекретяване на документите в САЩ

23 Декември, 2025 09:10

Според пострадалите цензурирането и забавянето обслужват политически интереси и им нанасят допълнителна вреда

Жертви на Джефри Епстийн разкритикуваха частичното разсекретяване на документите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пострадали от сексуалните престъпления на Джефри Епстийн остро реагираха срещу решението на американското министерство на правосъдието да публикува само част от документите, свързани с разследването срещу финансиста, който почина в затвора. Епстийн беше широко известен с контактите си сред политическия елит и световноизвестни личности, сред които и президентът Доналд Тръмп, посочва Франс прес, предава БТА.

Около петнадесет жертви излязоха с общо изявление в социалната платформа „Екс“, в което изразиха недоволство, че са били оповестени само ограничен брой документи. Те определиха мащабното заличаване на съдържание в публикуваните в петък материали като „необичайна и крайна мярка“, за която не е дадено ясно обяснение. Освен това пострадалите упрекнаха министерството, че е позволило част от тях да бъдат разпознаваеми на разпространени изображения от т.нар. „досиета Епстийн“, което според тях е причинило допълнителна вреда.

Съгласно закона министерството е било задължено да направи всички материали публични до крайния срок – 19 декември. Въпреки това в петък вечерта на официалния уебсайт на ведомството бяха качени само част от документите, като значителна част от тях бяха силно редактирани и цензурирани.

В отговор на критиките министерството на правосъдието заяви, че се нуждае от допълнително време, за да публикува останалите файлове по начин, който да гарантира максимална защита на пострадалите. Демократическата опозиция обаче тълкува това забавяне като политически ход, насочен към предотвратяване на разкриването на информация, която би могла да постави президента Тръмп в неблагоприятна светлина.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър определи ситуацията като „очевидно прикриване на информация“ и обяви, че ще внесе законопроект за засилване на натиска върху министерството. По думите му ведомството е нарушило закона, като не е публикувало всички документи в предвидения срок.

Според Франс прес разсекретяването на материалите от разследването срещу влиятелния финансист от Ню Йорк, починал през 2019 г. преди началото на съдебния процес, има за цел да хвърли светлина върху мрежата от негови връзки с влиятелни и известни личности, включително и с Доналд Тръмп.


САЩ
