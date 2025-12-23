Неймар претърпя операция – надпревара с времето за Световното първенство

Бразилската футболна звезда Неймар се изправя пред сериозно изпитание, след като днес премина успешно през хирургична интервенция на крака.

33-годишният нападател на „Сантош“ скъса менискус на лявото си коляно в края на ноември, но въпреки болката и риска, продължи да се раздава на терена, за да помогне на отбора си да запази мястото си в бразилската Серия А.

Операцията, извършена по метода на артроскопията, премина без усложнения, а медицинският екип е оптимистично настроен за възстановяването на бившия ас на „Барселона“ и „Пари Сен Жермен“.

В следващите дни Неймар ще започне интензивна рехабилитация, като целта е да се върне във върхова форма възможно най-скоро.

Въпреки това, участието на голмайстора на „Селесао“ на предстоящото Световно първенство остава под въпрос. Времето не е на негова страна, а феновете на Бразилия затаиха дъх в очакване на добри новини.

Сега всички погледи са насочени към възстановяването на Неймар и надеждата, че ще успее да се завърне на терена навреме, за да поведе „Селесао“ към нови върхове на световната футболна сцена.