Чунг Нгуен До се сбогува с България

25 Август, 2025 17:04 458 0

"За мен беше чест", написа футболистът

Чунг Нгуен До се сбогува с България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият полузащитник на "Славия" Чунг Нгуен До окончателно затвори страницата с българския национален отбор по футбол. Младият талант, който доскоро носеше екипа на "лъвовете" в различните юношески и младежки формации, получи зелена светлина да защитава цветовете на Виетнам.

След като през лятото "белите" осъществиха трансфера му в азиатския клуб Нин Бин, Чунг Нгуен До избра да продължи международната си кариера с родината на своите корени. Решението му идва след успешни изяви с българския национален екип, но и с ясното желание да се развива на нова сцена.

"Затварям една страница, изпълнена с успехи, приятели и много незабравими мигове. За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме! Благодаря за подкрепата, благодаря за спомените и благодаря за всичко", написа футболистът в социалните мрежи.


