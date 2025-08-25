Чунг Нгуен До се сбогува с България

Бившият полузащитник на "Славия" Чунг Нгуен До окончателно затвори страницата с българския национален отбор по футбол. Младият талант, който доскоро носеше екипа на "лъвовете" в различните юношески и младежки формации, получи зелена светлина да защитава цветовете на Виетнам.

След като през лятото "белите" осъществиха трансфера му в азиатския клуб Нин Бин, Чунг Нгуен До избра да продължи международната си кариера с родината на своите корени. Решението му идва след успешни изяви с българския национален екип, но и с ясното желание да се развива на нова сцена.

"Затварям една страница, изпълнена с успехи, приятели и много незабравими мигове. За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме! Благодаря за подкрепата, благодаря за спомените и благодаря за всичко", написа футболистът в социалните мрежи.