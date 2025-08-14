Ал-Хилал плаща колосална сума, за да се раздели с Митрович

Приключението на Александър Митрович в Ал-Хилал изглежда е към своя край. С пристигането на Дарвин Нунес, треньорът Филипо Индзаги е взел решение, че няма да разчита повече на сръбския нападател.

Митрович подписа договор на стойност 25 милиона евро на сезон – сума, която значително усложняваше евентуалната му продажба, тъй като едва ли някой европейски клуб би се съгласил да плати подобно възнаграждение.

Ръководството на Ал-Хилал е обмисляло два варианта – да задържи сърбина още един сезон или да му изплати остатъка от договора и да го освободи. Според последните информации, изборът е паднал върху втория вариант, за да се избегнат напрежения между страните.

Така Митрович ще напусне Ал-Хилал като свободен агент, с още 25 милиона евро в сметката си, и ще бъде свободен да потърси ново предизвикателство в кариерата си.