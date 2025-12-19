Новини
Софийският градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

19 Декември, 2025 17:06 1 582 28

Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС

Снимка: БГНЕС
Състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет, предаде БТА.

Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова Офицерска.

Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, и решението по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията.

Като основания за незаконосъобразност на оспорените решения в исковите молби на четиримата ищци се сочат следните обстоятелства: нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за общото събрание, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях; нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Весела Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието; делегатът на Сдружение „Българска федерация по хокей на трева“ не е имал изрично пълномощно за участие в Общото събрание, каквото се изисква съгласно Устава; в Общото събрание като представител на Българска федерация по борба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева; не е извършена проверка за легитимация на гласуващите, делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни, при което е било възможно гласуване от лица, които не са членове на БОК; в гласуването за избор са допуснати членове с пълномощни, без да е взето решение от Управителния съвет на съответната федерация за упълномощаването им; гласуването за членове на ИБ и КС е било en bloc – за целите предложени състави на двата органа, в противоречие с чл. 37, ал. 2 от Устава и без такова гласуване да е включено в дневния ред и да е взето решение за това от Общото събрание; протоколът от общото събрание не е подписан от избрания от Общото събрание секретар и от председателя на сдружението, в противоречие с чл. 40, ал. 2 от Устава на БОК, и липса на изискуемото равенство между двата пола, както и липса на необходимия количествен превес на спортните федерации в новоизбрания състав на Изпълнителното бюро, в противоречие съответно с чл. 42, ал. 4 и ал. 3 от Устава на БОК.

Постъпили са и писмени отговори на исковите молби от конституираната на страната на ответника Весела Лечева, която оспорва допустимостта и основателността на предявените искове и иска прекратяване на делото.

Вследствие на разглеждането на всички събрани писмени доказателства по делото СГС уважава исковете като основателни и отменя решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година по точки 9, 10 и 11 за избор на нов председател и нови Изпълнително бюро и Контролен съвет.

БОК ще трябва да заплати и разноските по делото на ищците за заплатени държавни такси и за адвокатско възнаграждение в общ размер на 2150 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчване на препис на всяка от страните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я-маха

    35 4 Отговор
    Тия кадии са ненормални.

    Коментиран от #11

    17:08 19.12.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    12 1 Отговор
    😂😂😂😂😂

    17:08 19.12.2025

  • 3 Шишилизация

    32 3 Отговор
    Шишилизирай това!

    Коментиран от #5

    17:09 19.12.2025

  • 4 Вън Радевата

    12 29 Отговор
    комунистка!

    17:09 19.12.2025

  • 5 Джо

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шишилизация":

    Точно обратното!

    17:11 19.12.2025

  • 6 Плевнелиев

    15 18 Отговор
    А сега да видим милионерката с Ушев как ще покрие с лични средства стотиците пътувания в чужбина на Главни секретар Димов и други палячовци от централата ! Самата Лечева е срам и позор за БОК

    17:11 19.12.2025

  • 7 Опа

    5 14 Отговор
    Не минаха номерата на Гриша Ганчев да сложи свой човек за шеф на БОК.

    17:12 19.12.2025

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 10 Отговор
    МНОГО ХРИСИМА ИZГЛЕЖДА ТАZИ МАФИОТКА .................

    17:12 19.12.2025

  • 9 Прот

    23 2 Отговор
    За това народа излиза по площадите против КРИВО съдието в България!

    17:14 19.12.2025

  • 10 Хипотетично

    8 0 Отговор
    💲💲 било възможно гласуване от лица, които не са членове на БОК💲💲
    Няма гаранции за честни избори и в БОК заради безименни карти. Топката е в Апелативния съд.

    17:15 19.12.2025

  • 11 Бг цирк

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я-маха":

    Хаосът в главите на хората се увеличава.

    17:17 19.12.2025

  • 12 Пепе

    14 2 Отговор
    Онова Квазимодо с ботокса сигурно е отворило 209 бутилки шампанското.

    17:18 19.12.2025

  • 13 Надежда

    8 9 Отговор
    Грам надежда, че в българското "правосъдие" има и почтени съдии! Тази безсрамна, алчна и ненаситна на пари слугиня на Зеления чорап ще пие една студена вода! Че не ви ли стигнаха с оня, Бог да го прости, мъжът ти, дето 10 години беше жив труп, не ви ли стигнаха милионите, които с него откраднахте от толкова фирми и бизнеси ма, нагла слугиньо на Зеления чорап? И колко нещастинци оставихте на улицата?! Да, ама все пак Бог ви наказа, нали? Наказа мерзавецът, престъпник и крадец на милиони Манол, но все пак накрая се смили и го прибра! Нищо, и теб ще накаже! Ковчегът няма ремарке ма, Лечевата! Къде ще ги носиш тези милиони, в земята ли?! Нагла, безскрупулно нагла и цинична лъжкиня и измамница! Да, ама този път номерата ти не минаха!

    17:23 19.12.2025

  • 14 Селска

    5 5 Отговор
    далаверажийски , както Ушевия . Иначе харчат червени български милиони и окото им не мигва . И за още ламтят !

    17:27 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 като каква

    0 5 Отговор
    се пада вдовица на мафиот? ... е кандидат за председател на БОК.

    17:29 19.12.2025

  • 17 Бай Данчо

    5 0 Отговор
    И спорта превърнахте в политика очернихте Пулев защото защитава лева готови сте да отнемете титлите и постиженията на Насар защото е по близък до Радев отколкото до Пеевски! Няма смисъл от избори поставете си човек и толкоз!

    17:31 19.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фен

    4 0 Отговор
    Жалка история...

    17:34 19.12.2025

  • 24 дядото

    10 0 Отговор
    и отново това българско правораздаване в услуга на дебелите и мафията.само с химна и светлини от телефоните няма да стане

    Коментиран от #26

    17:35 19.12.2025

  • 25 ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    4 0 Отговор
    ЗНАЕ ЧЕ КОСТАДИНОВА ГОЛЯМОТО /Д/ Е КОМАНДВА САМО СЪДИЙТЕ НЕ РАЗБРАЛИ А.

    17:39 19.12.2025

  • 26 БРАВО ДЯДО

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "дядото":

    ГОЛЯМОТО /Д/ И МАЛКОТО /Б/ МИЛА РОДИНО.

    17:41 19.12.2025

  • 27 Гарибалди

    1 0 Отговор
    Срамна работа! Костадинова ще е там и с памперси.

    17:43 19.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Стефка Костадинова ги сцепи.

    17:44 19.12.2025

