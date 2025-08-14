Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сълзи и футбол: УЕФА вдигна глас за децата на войната

Сълзи и футбол: УЕФА вдигна глас за децата на войната

14 Август, 2025 07:09 706 4

  • футболът-
  • суперкупата на европа-
  • пари сен жермен-
  • тотнъм -
  • удине-
  • послание -
  • банер-
  • спрете да убивате деца-
  • uefa super cup

Суперкупата в Удине започна с призив „Спрете да убивате деца“

Сълзи и футбол: УЕФА вдигна глас за децата на войната - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Футболът спря за миг, за да говори за нещо по-голямо от играта. Минутите преди началото на Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Тотнъм в Удине бяха белязани от силно послание – върху терена бе разпънат огромен банер с думите: „Спрете да убивате деца. Спрете да убивате цивилни.“

Трибуните замлъкнаха, играчите застанаха рамо до рамо, а камерите уловиха момент, в който спортът се превърна в сцена за човешко достойнство. „Посланието е силно и ясно. Банер. Призив“, написаха от УЕФА в социалната мрежа X.

Действието е част от новата инициатива на Фондацията на УЕФА за децата, която в партньорство с „Лекари на света“, „Лекари без граници“ и „Хендрикап интернешънъл“ ще помага на малчугани, пострадали от войни в Газа и други горещи точки по света. Организацията отдавна подкрепя проекти за деца в Афганистан, Ливан, Судан, Сирия, Йемен и Украйна.

Кулминацията настъпи след последния съдийски сигнал. Две палестински деца-бежанци, поканени от фондацията, застанаха на подиума редом до президента на УЕФА Александър Чеферин и връчиха медалите. Един различен трофей беше спечелен тази вечер – този на съпричастността.




Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 1 Отговор
    Браво на тези хора!

    07:27 14.08.2025

  • 2 Ддд

    5 0 Отговор
    Да започнат да изключват Израел от международните спортни прояви. Вече го направиха с Русия, какъв е проблема.

    08:14 14.08.2025

  • 3 и кой избива деца освен украйна

    4 0 Отговор
    нещо снакции към израел ще има ли или те не се пипат само за русия може?

    08:19 14.08.2025

  • 4 Сандо

    3 0 Отговор
    А за стотиците убити деца в украински Донбас от укронацистите от 2014 година досега уефата,фифата,фуфата и всички останали подмазващите се на запада организации не само мълчаха,ами не ги и забелязваха.

    08:29 14.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ