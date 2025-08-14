Сълзи и футбол: УЕФА вдигна глас за децата на войната

Футболът спря за миг, за да говори за нещо по-голямо от играта. Минутите преди началото на Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Тотнъм в Удине бяха белязани от силно послание – върху терена бе разпънат огромен банер с думите: „Спрете да убивате деца. Спрете да убивате цивилни.“

Трибуните замлъкнаха, играчите застанаха рамо до рамо, а камерите уловиха момент, в който спортът се превърна в сцена за човешко достойнство. „Посланието е силно и ясно. Банер. Призив“, написаха от УЕФА в социалната мрежа X.

Действието е част от новата инициатива на Фондацията на УЕФА за децата, която в партньорство с „Лекари на света“, „Лекари без граници“ и „Хендрикап интернешънъл“ ще помага на малчугани, пострадали от войни в Газа и други горещи точки по света. Организацията отдавна подкрепя проекти за деца в Афганистан, Ливан, Судан, Сирия, Йемен и Украйна.

Кулминацията настъпи след последния съдийски сигнал. Две палестински деца-бежанци, поканени от фондацията, застанаха на подиума редом до президента на УЕФА Александър Чеферин и връчиха медалите. Един различен трофей беше спечелен тази вечер – този на съпричастността.