Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в мачовете от Шампионската лига

Резултати и голмайстори в мачовете от Шампионската лига

27 Ноември, 2025 06:30 927 0

  • резултати-
  • голмайстори-
  • шампионската лига-
  • пари сен жермен-
  • арсенал-
  • байерн мюнхен-
  • реал мадрид-
  • интер

Реал Мадрид с обрат над Олимпиакос в Гърция

Резултати и голмайстори в мачовете от Шампионската лига - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори в Шампионската лига:

Пафос – Монако 2:2
0:1 Такуми Минамино 5`
1:1 Давид Луиз 18`
1:2 Фоларин Балогун 26`
2:2 Мохамед Салису 88` - автогол

Копенхаген – Кайрат Алмати 3:2
1:0 Виктор Дадасон 27`
2:0 Джордан Ларсон 59`(д)
3:0 Робърт 73`
3:1 Дастан Сатпаев 82`
3:2 Олжас Байбек 90`

Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4
1:0 Франсиско Чикиньо 9`
1:1 Килиан Мбапе 23`
1:2 Килиан Мбапе 24`
1:3 Килиан Мбапе 29`
2:3 Мехди Тареми 52`
2:4 Килиан Мбапе 60`
3:4 Айоуб Ел Кааби 81`

Спортинг Лисабон – Брюж 3:0
1:0 Джовани Кенда 24`
2:0 Луис Суарес 31`
3:0 Франсиско Тринкао 70`

Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3
0:1 Адемола Лукман 60`
0:2 Едерсон 62`
0:3 Шарл де Кетеларе 65`

Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4
0:1 Иван Перишич 6`(д)
1:1 Доминик Собослай 16`
1:2 Гуус Тил 56`
1:3 Кухаиб Дриуех 74`
1:4 Кухаиб Дриуех 90+1`

Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1
1:0 Юриен Тимбер 22`
1:1 Ленарт Карл 32`
2:1 Нони Мадуеке 69`
3:1 Габриел Мартинели 76`

Атлетико Мадрид – Интер 2:1
1:0 Хулиан Алварес 12`
1:1 Пьотр Зиелински 54`
2:1 Хосе Мария Хименес 90+3`

Пари Сен Жермен – Тотнъм 5:3
0:1 Ричарлисон 35`
1:1 Витиня 45`
1:2 Рандал Коло Муани 50`
2:2 Витиня 53`
3:2 Фабиан Руис 59`
4:2 Уилиам Пачо 65`
4:3 Рандал Коло Муани 72`
5:3 Витиня 90+3`(д)



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ