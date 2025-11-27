Резултати и голмайстори в мачовете от Шампионската лига

Резултати и голмайстори в Шампионската лига:
Пафос – Монако 2:2
0:1 Такуми Минамино 5`
1:1 Давид Луиз 18`
1:2 Фоларин Балогун 26`
2:2 Мохамед Салису 88` - автогол
Копенхаген – Кайрат Алмати 3:2
1:0 Виктор Дадасон 27`
2:0 Джордан Ларсон 59`(д)
3:0 Робърт 73`
3:1 Дастан Сатпаев 82`
3:2 Олжас Байбек 90`
Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4
1:0 Франсиско Чикиньо 9`
1:1 Килиан Мбапе 23`
1:2 Килиан Мбапе 24`
1:3 Килиан Мбапе 29`
2:3 Мехди Тареми 52`
2:4 Килиан Мбапе 60`
3:4 Айоуб Ел Кааби 81`
Спортинг Лисабон – Брюж 3:0
1:0 Джовани Кенда 24`
2:0 Луис Суарес 31`
3:0 Франсиско Тринкао 70`
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3
0:1 Адемола Лукман 60`
0:2 Едерсон 62`
0:3 Шарл де Кетеларе 65`
Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4
0:1 Иван Перишич 6`(д)
1:1 Доминик Собослай 16`
1:2 Гуус Тил 56`
1:3 Кухаиб Дриуех 74`
1:4 Кухаиб Дриуех 90+1`
Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1
1:0 Юриен Тимбер 22`
1:1 Ленарт Карл 32`
2:1 Нони Мадуеке 69`
3:1 Габриел Мартинели 76`
Атлетико Мадрид – Интер 2:1
1:0 Хулиан Алварес 12`
1:1 Пьотр Зиелински 54`
2:1 Хосе Мария Хименес 90+3`
Пари Сен Жермен – Тотнъм 5:3
0:1 Ричарлисон 35`
1:1 Витиня 45`
1:2 Рандал Коло Муани 50`
2:2 Витиня 53`
3:2 Фабиан Руис 59`
4:2 Уилиам Пачо 65`
4:3 Рандал Коло Муани 72`
5:3 Витиня 90+3`(д)
Standings provided by Sofascore
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА