Неймар блесна с хеттрик и върна Сантос към победите след дълга пауза

Бразилската звезда е с контузия в коляното

Снимка: БГНЕС/EПA
Бразилската футболна звезда Неймар отново напомни за себе си, след като отбеляза впечатляващ хеттрик за Сантос при гостуването на Жувентуд. Това е първият му трик от април 2022 година насам, когато носеше екипа на Пари Сен Жермен и се разписа три пъти срещу Клермон.

Въпреки че се бори с тежка травма, Неймар демонстрира класата си и изведе Сантос до категорична победа с 3:0 в 37-ия кръг на бразилското първенство.

С този успех "черно-белите" се изкачиха на 14-ата позиция във временното класиране и вече са само на две точки от опасната зона. Жувентуд, от своя страна, продължава да затъва и остава на предпоследното 19-о място, като шансовете за спасение изглеждат все по-илюзорни.

В последния кръг на шампионата, който ще се проведе на 7 декември, Сантос ще приеме Крузейро в решаващ сблъсък за оставане в елита.


