Барселона регистрира Жоан Гарсия като резервен вратар след тежката травма на Тер Стеген

14 Август, 2025 10:53 331 0

Ла Лига призна, че състоянието на 33-годишния страж отговаря на изискванията за продължително отсъствие

Барселона регистрира Жоан Гарсия като резервен вратар след тежката травма на Тер Стеген - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона получи зелена светлина да впише Жоан Гарсия в състава си като алтернативен страж, след като Марк-Андре Тер Стеген бе диагностициран с сериозна и продължителна контузия на гърба. Новината бе потвърдена официално от клуба, който изрази благодарност към медицинската комисия на Ла Лига за бързото решение.

Сагата около германския национал Тер Стеген се разрази, след като той и ръководството на Барса влязоха в спор относно очакваната продължителност на възстановяването му. Докато вратарят настояваше, че ще се завърне на терена след три месеца, правилникът на Ла Лига изисква отсъствие от минимум четири месеца, за да се класифицира травмата като "дългосрочна". Това условие позволява на клуба да намали част от финансовите си задължения към футболиста.

В крайна сметка, след обстойна медицинска експертиза, Ла Лига призна, че състоянието на 33-годишния Тер Стеген отговаря на изискванията за продължително отсъствие. Така Барселона получи възможност да регистрира Жоан Гарсия – бившия вратар на Еспаньол, който ще бъде на разположение още за първия двубой от новия сезон срещу Майорка тази събота.

"Барселона съобщава, че медицинската комисия на Ла Лига е потвърдила, че контузията на Марк-Андре Тер Стеген е дългосрочна по смисъла на действащите разпоредби. Клубът ще пристъпи към незабавното картотекиране на Жоан Гарсия," гласи официалното изявление на "блаугранас".


