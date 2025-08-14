България с първи медал на Световните спортни игри в Китай

България отбеляза знаменателен момент на Световните спортни игри в Чънду, Китай, след като талантливият кикбоксьор Борислав Радулов завоюва бронзово отличие в престижната надпревара. Това е първият медал за страната ни от това мащабно спортно събитие, което събира елита на неолимпийските спортове от цял свят.

В оспорван двубой за третото място при 63-килограмовите в дисциплината пойнт файтинг, Радулов демонстрира безапелационна доминация и надделя над германеца Роланд Вичиан с убедителен резултат 19:9. Така световният шампион от Анталия 2019 г. отново доказа класата си на международната сцена и донесе радост на българските фенове.

Успехите за родния кикбокс обаче не спират дотук. Александра Георгиева и Димитър Стоянов, другите двама представители на България в турнира, вече си осигуриха минимум сребърни медали, след като се класираха за финалите в своите категории.

По-късно днес Георгиева ще се изправи срещу британката Евелин Нейенс в битка за златото при 60-килограмовите в пойнт файтинг, докато Стоянов ще се опита да триумфира в категория до 75 кг в стил К1 срещу израелския съперник Осаид Джодах.

Тримата български кикбоксьори не само прославиха страната ни, но и донесоха първите отличия за България на Световните спортни игри – форум, който обединява 34 спорта, извън олимпийската програма.