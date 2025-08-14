Новини
Арина Сабаленка демонстрира вярност към Григор Димитров, отказва нов партньор за US Open

14 Август, 2025 13:41 759 6

Феновете остават с надеждата, че двамата ще се завърнат заедно на корта при следваща възможност

Арина Сабаленка демонстрира вярност към Григор Димитров, отказва нов партньор за US Open - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

В света на тениса лоялността рядко остава незабелязана, а Арина Сабаленка – настоящата лидерка в световната ранглиста – даде ясен пример за това. Въпреки че имаше възможност да се включи в надпреварата на смесени двойки на предстоящия US Open 2025 с друг партньор, беларуската звезда категорично отказа да замени Григор Димитров.

Първоначално Сабаленка и най-добрият български тенисист трябваше да сформират атрактивен тандем на кортовете в Ню Йорк. Плановете им обаче бяха осуетени, след като Димитров получи неприятна травма на гръдния мускул по време на Уимбълдън и се наложи да се подложи на възстановителен период, пропускайки големия турнир.

В интервю след поредната си победа в Синсинати, Сабаленка разкри, че не е липсвало интерес от страна на други тенисисти, които са ѝ предлагали да се състезават заедно.

„Няколко момчета ме поканиха, но предпочитам да изчакам Григор. Не искам да играя с друг,“ сподели тя с усмивка, подчертавайки уважението и привързаността си към българина.

Междувременно организаторите на US Open обявиха, че тазгодишният турнир на смесени двойки ще се проведе в изключително кратък формат – само за два дни, на 19 и 20 август, а жребият ще бъде изтеглен на 17 август. Тази промяна вече предизвика бурни реакции сред тенисистите и феновете, които изразиха недоволство от ограничените възможности за изява.

Въпреки разочарованието от отсъствието на звездния дует Сабаленка – Димитров, феновете остават с надеждата, че двамата ще се завърнат заедно на корта при следваща възможност. Дотогава Арина Сабаленка продължава да впечатлява с професионализъм и отдаденост – качества, които я превръщат в истински пример за подражание в световния тенис.


  • 1 пешо

    6 5 Отговор
    гришо и тая ще опраши

    Коментиран от #2, #5

    13:49 14.08.2025

  • 2 Най-много

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Него да опрашат

    13:53 14.08.2025

  • 3 Иво

    4 8 Отговор
    Тази не е ли мъж?

    13:55 14.08.2025

  • 4 Нормално

    4 7 Отговор
    Мъжкараните много си падат по Дришу. Щото е жена

    13:56 14.08.2025

  • 5 Няма.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Той си пада по дърти пачи. Лъскави, ама дърти.

    13:59 14.08.2025

  • 6 Алфонс

    4 3 Отговор
    Беларуски мъж, срещу женичка, от Хасково.

    14:00 14.08.2025

