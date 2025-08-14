Новини
MotoGP въвежда промяна в спринтовите състезания

14 Август, 2025 17:57 443 0

Стартовата процедура преди спринтовите състезания ще бъде удължена с пет минути

MotoGP въвежда промяна в спринтовите състезания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От този уикенд, по време на Гран При на Австрия, MotoGP ще приложи нова, макар и лека, промяна в спринтовия си формат, която цели да улесни екипите и да подобри подготовката преди съботните надпревари.

Съгласно решението на Гран При Комисията към FIM, стартовата процедура преди спринтовите състезания вече ще бъде удължена с пет минути – от досегашните 15 на 20 минути. Тази допълнителна времева рамка ще даде възможност на механиците и инженерите да извършат последни настройки и фини корекции по моторите, гарантирайки оптимална готовност за старта.

Промяната в графика налага и леки размествания в съботната програма. За да се осигури необходимото време за спринта в MotoGP, квалификационните сесии в класовете Moto3 и Moto2 ще започват с пет минути по-рано от обичайното.

Всички останали събития в програмата остават без промяна. Тази стъпка е част от стремежа на организаторите да осигурят по-добри условия за отборите и по-качествено шоу за публиката.


